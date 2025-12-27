Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından fahiş fiyat denetimleri devam etti

        Adana'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından fahiş fiyat artışlarının ve haksız rekabetin önüne geçilmesi amacıyla işletmelerdeki denetimlerini sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 13:41 Güncelleme: 27.12.2025 - 13:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından fahiş fiyat denetimleri devam etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından fahiş fiyat artışlarının ve haksız rekabetin önüne geçilmesi amacıyla işletmelerdeki denetimlerini sürdürdü.

        Ticaret İl Müdürü Hüseyin Gödelek ve beraberindeki ekip, yeni asgari ücretin açıklanması ve yaklaşan yılbaşı dolayısıyla artırdıkları denetimleri, kent genelindeki alışveriş merkezleri ve marketlerde devam ettirdi.

        Fahiş fiyat artışlarının ve haksız rekabetin önüne geçilmesinin amaçlandığı çalışmada, ürünlerin raf ve kasadaki fiyatı karşılaştırıldı.

        Gödelek, gazetecilere, Ticaret Bakanlığının talimatıyla denetimlerin 81 ilde eş zamanlı yürütüldüğünü belirtti.

        Denetimlerin aralıksız süreceğini belirten Gödelek, şöyle konuştu:

        "Yılbaşına özel kampanya veya indirim gibi ifadelerin yer aldığı vitrin ya da reyonlardaki ürünlerin fiyatının gerçeği yansıtıp yansıtmadığını titizlikle inceliyoruz. Karşılaşılan bir sorun olduğunda işletmelere idari yaptırım uyguluyoruz. Vatandaşlarımız fiyatlarla ilgili karşılaştıkları uygunsuz durumları bizlere bildirdiği takdirde anında müdahale ediyoruz ve yerinde tespit ediyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özlem'i evine kadar takip etti... Sokakta vahşet!
        Özlem'i evine kadar takip etti... Sokakta vahşet!
        Sahte reçete iddianamesi! 5 kişi için 46 yıla kadar hapis istemi
        Sahte reçete iddianamesi! 5 kişi için 46 yıla kadar hapis istemi
        Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda yoğun kar: 10 santime ulaştı!
        Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda yoğun kar: 10 santime ulaştı!
        İnmede yanlış müdahalelere dikkat! Hayati riski artırıyor
        İnmede yanlış müdahalelere dikkat! Hayati riski artırıyor
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu düzenleniyor!
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu düzenleniyor!
        Anne bakkala gitti! Baba işteydi... 2 çocuk ise evdeydi!
        Anne bakkala gitti! Baba işteydi... 2 çocuk ise evdeydi!
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Çocukların boğazına bıçak dayamıştı! Canavar babada sıcak gelişme!
        Çocukların boğazına bıçak dayamıştı! Canavar babada sıcak gelişme!
        Yemekler geç geldi! POS cihazı nerede? Kanlı sipariş!
        Yemekler geç geldi! POS cihazı nerede? Kanlı sipariş!
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        "Necip'in üstünde başka forma görmek istemem"
        "Necip'in üstünde başka forma görmek istemem"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Libya heyetine Başkent'te cenaze töreni
        Libya heyetine Başkent'te cenaze töreni
        2025'te anne ve baba olan ünlüler
        2025'te anne ve baba olan ünlüler
        İkinci elde '6+6' kısıtlaması uzatıldı
        İkinci elde '6+6' kısıtlaması uzatıldı
        İBB İtfaiye Daire Başkanı gözaltında
        İBB İtfaiye Daire Başkanı gözaltında
        Sentetik yıldızlara geçiş
        Sentetik yıldızlara geçiş

        Benzer Haberler

        Adana'da sokak ortasında silahlı kavga; 2 ölü, 1 yaralı
        Adana'da sokak ortasında silahlı kavga; 2 ölü, 1 yaralı
        Adana'da yeni yıl öncesi eş zamanlı fahiş fiyat denetimi
        Adana'da yeni yıl öncesi eş zamanlı fahiş fiyat denetimi
        Kahvehaneciyle müşteriler arasında silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
        Kahvehaneciyle müşteriler arasında silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
        Adana'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Adana'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Feke'de üreticilere makine desteği yapıldı
        Feke'de üreticilere makine desteği yapıldı
        Hızla gelen araç, yola çıkan otomobile çarptı
        Hızla gelen araç, yola çıkan otomobile çarptı