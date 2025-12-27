Habertürk
        Feke'de üreticilere makine desteği yapıldı

        Feke'de üreticilere makine desteği yapıldı

        Adana'nın Feke ilçesinde Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) kapsamında 2 üreticiye makine desteği sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        27.12.2025 - 12:06
        Adana'nın Feke ilçesinde Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) kapsamında 2 üreticiye makine desteği sağlandı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce, KDAKP kapsamında 2 üreticiye hamur yoğurma makinesi verildi.

        Törene Feke Kaymakamı Feyza Yılmaz ve üreticiler katıldı.

