Feke'de üreticilere makine desteği yapıldı
Adana'nın Feke ilçesinde Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) kapsamında 2 üreticiye makine desteği sağlandı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce, KDAKP kapsamında 2 üreticiye hamur yoğurma makinesi verildi.
Törene Feke Kaymakamı Feyza Yılmaz ve üreticiler katıldı.
