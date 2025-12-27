Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da refüje çarparak devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde refüje çarparak devrilen motosikletin sürücü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 10:19 Güncelleme: 27.12.2025 - 10:19
        Adana'da refüje çarparak devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde refüje çarparak devrilen motosikletin sürücü yaşamını yitirdi.

        Köprülü Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda Serbay Öykü (42) yönetimindeki 01 ANN 034 plakalı motosiklet refüje çarparak devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Öykü'nün yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Öykü'nün cenazesi, polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

