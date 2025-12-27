Habertürk
        Adana Haberleri

        Adana'da hafif ticari aracın yayaya çarpması güvenlik kamerasında

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 16:32 Güncelleme: 27.12.2025 - 16:32
        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, hafif ticari aracın yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda Ahmet A. (23), refüjdeki demir korkuluğun üzerinden atlayıp yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Ersay T. yönetimindeki 01 CDU 64 plakalı hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı.

        Ahmet A, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tedaviye alınan Ahmet A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Ahmet A'nın, refüjdeki demir korkuluğu aşarak yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada aracın kendisine çarpma anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

