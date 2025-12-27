Adana'da hafif ticari aracın yayaya çarpması güvenlik kamerasında

Ahmet A'nın, refüjdeki demir korkuluğu aşarak yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada aracın kendisine çarpma anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.