        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 18:10 Güncelleme: 27.12.2025 - 18:10
        Adana'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Süleyman Y. yönetimindeki 01 Y 1356 plakalı motosiklet, Varsaklar Mahallesi Güneri Caddesi'nde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 KL 159 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

