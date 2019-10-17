Soner Çetin’den asfalt denetimi

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, ilçe halkının yaşam standartlarını yukarı çekmek için gece gündüz çalıştıklarını, inşaatlar ve bazı kurumların yaptığı altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan sokakları yeniden asfaltladıklarını söyledi.

Başkan Çetin, Yüzüncüyıl Mahallesi 85014, 85016 ve 85018 sokaklara giderek burada başlatılan asfaltlama çalışmaları sırasında incelemelerde bulundu. Çukurova Belediyesi Yol ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını denetleyen Başkan Soner Çetin, bu sırada vatandaşlarla sohbet etti.

Çukurova halkının yaşam standartlarını daha yukarı çıkarmak için 7/24 çalıştıklarını ifade eden Başkan Çetin, “Amacımız sıfır sorunlu Çukurova hedefine ulaşmak. Bu amaçla tüm ekiplerimizle ve birimlerimizle çalışmalarını yoğun olarak sürdürüyoruz. Yol, park bahçeler ve temizlik gibi işlerde sorunsuz ilçe hedefimiz var. Arkadaşlarımız özverili bir şekilde çalışıyor. Emek veren personelimize teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Soner Çetin, inşaatlar ve bazı kurumların altyapı çalışmaları nedeniyle daha önce yaptıkları yolların bozulduğuna dikkat çekerek, “Biz bu yolları yeniden yapmak zorunda kalıyoruz. Öyle olumsuz bir durumla karşılaşmasak zaten Çukurova’da asfaltsız sokak olmazdı. Elbette Çukurova’ya bazı hizmetler gelecek. Bu hizmetler gelince biz de yüzlerce sokağı yeniden asfaltlamak zorunda kalıyoruz” şeklinde konuştu.

Yol, park bahçeler ve temizlik gibi genel belediyecilik hizmetlerini eksiksiz yerine getirmeye çalıştıklarını kaydeden Başkan Çetin, bu hedef ulaşmak konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

ADANA 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:21

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