Adana'da 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Hüseyin Güneş olduğu belirlenen kişinin "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme", "hırsızlık" ve "kamu malına zarar verme" gibi 7 suçtan toplam 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.