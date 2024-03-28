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        Adana'da 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

        Adana'da çeşitli suçlardan 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 11:26 Güncelleme: 28.03.2024 - 11:26
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        Adana'da 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
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        Adana'da çeşitli suçlardan 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan kişi yakalandı.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, Gülbahçesi Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri devriye görevi sırasında şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

        Hüseyin Güneş olduğu belirlenen kişinin "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme", "hırsızlık" ve "kamu malına zarar verme" gibi 7 suçtan toplam 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

        Güneş, polis ve adli makamlardaki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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