Adana'da sırt çantasında uyuşturucuyla yakalanan sanığa 10 yıl hapis

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, sırt çantasında uyuşturucuyla yakalanan sanığa 10 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık M.G. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, sanık avukatı da hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın Çınarlı Mahallesi'nde gece vakti polis ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulduğunu ve sırt çantasında sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanakları da dikkate alınarak, sanığın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasına, tutukluluk halinin de devamına karar verilmesini istedi.

Haklarındaki suçlamaları reddeden sanık M.G, "Ben hurdacılıkla uğraşıyorum. Bu sırt çantasını çöplükten buldum. Uyuşturucu ticareti yapmadım. Suçsuzum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın, tutukluluk halinin devamına karar verdi.