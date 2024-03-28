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        21 yıl 8 ay hapisle aranan hükümlü yakalandı

        ADANA'da ara sokakta yürürken polis tarafından şüphe üzerine durdurulan ve çeşitli suçlardan 21 yıl 8 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlenip, gözaltına alınan Hüseyin Güneş (38), işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 10:08 Güncelleme: 28.03.2024 - 10:10
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        21 yıl 8 ay hapisle aranan hükümlü yakalandı
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        ADANA’da ara sokakta yürürken polis tarafından şüphe üzerine durdurulan ve çeşitli suçlardan 21 yıl 8 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlenip, gözaltına alınan Hüseyin Güneş (38), işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Gülbahçesi Mahallesi’nde ara sokakta yürüyen Hüseyin Güneş’i, durumundan şüphelenip durdurdu. Ekiplerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünde, Güneş’in ‘hırsızlık’, ‘konut dokunulmazlığını ihlal etme’ ve ‘mala ve kamu malına zarar verme’ suçlarından 21 yıl 8 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Polis merkezine götürülen firari hükümlü, işlemlerinin ardından adliyeye, buradan da cezaevine gönderildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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