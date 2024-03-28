Adana'da çikolata yağı yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü
Adana'da çikolata yağı yüklü tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Adana'da çikolata yağı yüklü tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Ceyhan batı gişelerinde, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 33 ALS 668 plakalı tır seyir halindeyken alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çikolata yağı yüklü tırdaki yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın nedeniyle tırda hasar oluştu.
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