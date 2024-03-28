İMO: Yapı denetim mühendislerinin yaşadığı şiddet olayları arttı

TÜRK Mühendis Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Adana Şube Başkanı Hıdır Çak, 6 Şubat depremlerin ardından yapı denetim mühendislerinin yaşadığı şiddet olaylarının arttığını söyledi. Son 1 yılda Uşak, Aydın, Adana ve Denizli'de 6 vakanın kayda geçtiğini belirten Çak, şantiyelerde denetim ve yönetim görevini yürüten mühendislerin kamu görevlisi niteliğinde sayılmasını istedi.

TMMOB İMO Adana Şube Başkanı Hıdır Çak, 1 Ocak 2019'dan itibaren yapı denetiminde 'e-dağıtım' sistemine geçilerek hangi yapıda, hangi yapı denetim kuruluşunun görev alacağının elektronik ortamda bakanlık tarafından belirlendiğini söyleyerek, "Bu değişiklik ile yapı denetim kuruluşunun müteahhit ile olan ilişkisinin kesilmesi amaçlanmıştır. Düzenlemeyle denetim faaliyetinin müteahhit ile parasal ilişkisinin kesilmesi, denetimlerin daha da artmasına önayak olan olumlu bir gelişme sağlamıştır. Yapılan düzenleme, denetimin bağımsızlaştırılarak yapı kalitesinin artırılmasını amaçlamış olsa da yeni sorunları da beraberinde getirmiştir" diye konuştu.

SİSTEM DEĞİŞTİ, ŞİDDET ARTTI Özellikle bu düzenlemeden sonra şantiye sahalarında yapı denetimi görevini yürüten mühendislere yönelik şiddet olaylarının arttığına dikkat çeken Çak, "1 Mart 2023'te Uşak'ta yapı denetim mühendisinin numune almasından sonra, gözü önünde betona su katılmış, buna itiraz eden meslektaşımız ve yanındaki stajyeri, inşaatın kalıp ustaları tarafından şiddete uğramıştır. 3 Ağustos 2023'te yine Uşak'ta yapımı süren inşaatı denetime giden iki meslektaşımız, beton dökümü sırasında betonun vibratörle sıkıştırılmasını isteyince bir inşaat ustası tarafından keserle saldırıya uğramıştır. 23 Ocak 2024'te Aydın'da yapı denetimi görevini yürüten meslektaşımıza, demirci ustası tarafından demir levyeyle saldırı gerçekleştirilmiştir. 1 Şubat 2024'te Adana'da ilgili şantiyesinde gerekli tespitleri yapıp, eksikliklerin giderilmesini isteyen yapı denetimi görevlisi meslektaşımız, müteahhit ve yakını tarafından silahlı saldırıya uğramıştır. 23 Mart 2024'te Denizli'de bir inşaatta temel betonu dökümü aşamasında projenin müteahhidi, yapı denetimi çalışanı meslektaşımıza sözlü ve fiziki saldırıda bulunmuştur" dedi.