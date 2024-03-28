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        Yüreğir'de yapımı tamamlanan aile sağlığı merkezi açıldı

        Yüreğir Belediyesince yaptırılan aile sağlığı merkezi düzenlenen törenle hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 16:59 Güncelleme: 28.03.2024 - 16:59
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        Yüreğir'de yapımı tamamlanan aile sağlığı merkezi açıldı
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        Yüreğir Belediyesince yaptırılan aile sağlığı merkezi düzenlenen törenle hizmete girdi.

        Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Güzel Cumhuriyet Mahallesi'nde düzenlenen açılışta, merkezin hayırlı olmasını diledi.

        Yüreğir'de görev süresince eğitimden sağlığa çok ciddi yatırımlar yaptıklarını ifade eden Kocaispir, daha sağlıklı bir toplum, güzel ve kaliteli bir yaşam için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

        Törene, Cumhur İttifakı'nın Yüreğir Belediye Başkan adayı Halil Nacar da katıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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