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        Adana'da depremde 11 kişinin yaşamını yitirdiği apartmanla ilgili 4 sanığın yargılanması sürdü

        Adana'da, Sinem Apartmanı'nın 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılmasına ilişkin dava kapsamında tutuklu müteahhit Ekrem Naci Sönmez ve tutuksuz Hüseyin Zati Yıldırım ile ortağı avukat Ömer Faruk Gerger ve teknik uygulama sorumlusu inşaat mühendisi Belma Çıngıloğlu'nun yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 18:21 Güncelleme: 28.03.2024 - 18:21
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        Adana'da depremde 11 kişinin yaşamını yitirdiği apartmanla ilgili 4 sanığın yargılanması sürdü
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        Adana'da, Sinem Apartmanı'nın 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılmasına ilişkin dava kapsamında tutuklu müteahhit Ekrem Naci Sönmez ve tutuksuz Hüseyin Zati Yıldırım ile ortağı avukat Ömer Faruk Gerger ve teknik uygulama sorumlusu inşaat mühendisi Belma Çıngıloğlu'nun yargılanmasına devam edildi.

        Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya sanık Ekrem Naci Sönmez ile bazı müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklar Hüseyin Zati Yıldırım, Ömer Faruk Gerger ve Belma Çıngıloğlu ise duruşmaya gelmedi.

        Duruşmada beyanı alınan müşteki M.Ö. sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

        "Deprem sonrası enkaza ait molozların kaldırılması işlemlerinden sonra beni emniyetten aradılar. Depremde hayatını kaybeden kardeşime ait emanetleri almak için enkaz molozlarının bulunduğu Rüzgarlı Tepe mevkisine gittim. 3 kişilik aileden sadece bir poşete sığacak eşya kalmıştı. Bu durum olayın vahametini göstermek için zaten yeterlidir. Sanıklar sorumluluktan kaçmaktadır. Sanıklardan Ömer Faruk Gerger önceki celsede hukukçu olduğunu ve inşaat işlerinden anlamadığını söylemiştir. Halbuki inşaatı devralırken en azından bir inşaat mühendisine denetim yaptırabilirdi. Sanıklardan şikayetçiyim."

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Ekrem Naci Sönmez, bahse konu binayı 3. katında inşaat halindeyken Hüseyin Zati Yıldırım ile Yıldırım'ın ortağı Ömer Faruk Gerger'e noter huzurunda devrettiğini öne sürerek, "Önceki celsede yaptığım savunmalarımı tekrar ediyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Sağlık sorunlarım mevcuttur. Beraatıma karar verilmesini talep ediyorum." ifadesini kullandı.

        Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı da olay yerinde keşif icrasıyla durum tespiti yapıldıktan sonra dosyayla ilgili İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) gelecek bilirkişi raporunun beklenilmesine ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını sundu.

        Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) gelecek olan bilirkişi raporunun beklenilmesine karar verip eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - 11 kişi hayatını kaybetmişti

        Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında müteahhitler Ekrem Naci Sönmez ve Hüseyin Zati Yıldırım ile Yıldırım'ın ortağı avukat Ömer Faruk Gerger, 15 Şubat 2023'te tutuklanmış, Gerger, 29 Mart 2023'te yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmişti.

        Sanık Hüseyin Zati Yıldırım da ara celsede yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edilmişti.

        Sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl altışar aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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