Türkiye’de 28 bin hasta organ bekliyor ÇÜ Balcalı Hastanesi Organ Nakli Bölümü Böbrek Nakli Sorumlusu Prof. Dr. Erkan Demir, Avrupa'da organ nakli oranının yüzde 75'ler civarında, Türkiye'de ise yüzde 25 olduğunu belirtti

Türkiye genelinde 28 bin civarında hastanın organ beklediği bildirildi. Böbrek nakli bekleyenlerin sayısı 22 bin, karaciğer nakli bekleyenlerin sayısı ise 2 bine ulaştı.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Balcalı Hastanesi Organ Nakli Bölümü Böbrek Nakli Sorumlusu Prof. Dr. Erkan Demir, Avrupa'da organ nakli oranının yüzde 75'ler civarında, Türkiye'de hala bu oranın yüzde 25 olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Demir, her yıl organ bulamadığı için diyalize giren 2 bine yakın hastanın öldüğünü, Adana ve çevresinde de 3 bin 500 den fazla kişinin böbrek nakli beklediğini söyledi.

Prof. Dr. Demir, Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Organ Nakli Bölümü olarak kuruldukları günden bugüne kadar 600'den fazla nakil gerçekleştirdiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Türkiye'de 28 bin civarında karaciğer, böbrek, kornea gibi bekleme listesinde olan hasta var. Hastalara organ bulunduğu zaman merkezi sistemde Sağlık Bakanlığı görüyor. Onlar bize liste gönderiyor hangisine uyumluysa hangisinin puanı yüksekse 1 böbrek için 6 ya da 7 hasta çağırıyoruz, eğer 2 böbrek çıkmışsa 10 ya da 15 hasta çağırıp hazırlıyoruz. Sıralamaya göre 1’den başlayıp uygun olana takıyoruz. Zaten bu uygun olmama sıralama ve puanı tamamen Sağlık Bakanlığı belirliyor, şu an Türkiye’de oldukça iyi bir sistem var."

Türkiye’de organ naklinin neden az olduğu konusunun hep tartışıldığını belirten Prof. Dr. Demir, "Aslında bunu nasıl arttırabiliriz öncelikle medyanın bunun peşini bırakmaması gerekiyor. Bilinçlendirilmesi gerekiyor insanlarımızın toplumun her kesimine ulaşılması gerekiyor. Organ bağışı hem manevi hem dini yönden her yönden onaylanmış bir durum şu anda” dedi.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Karaciğer Nakli Sorumlusu Doç. Dr. Tolga Akçam ise Organ Bağışı Hafta nedeniyle yaptığı açıklamada, Hepatit A, B, C çeşitli unsurlara bağlı kronik karaciğer hastalıklarında ve her ne sebepten olursa olsun karaciğerde gelişen sirozun kesin tedavisinin karaciğer nakli olduğuna vurgu yaptı.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Tamer Cevat İnal da Balcalı Hastanesi Organ Nakli Doku Laboratuvarının Adana ve bölgesindeki organ nakli yapan hastanelere hizmet veren en yüksek kapasiteli birim olma özelliğine sahip olduğunu ifade ederek, Balcalı Hastanesi olarak organ bağışının artırılması konusunda sürekli farkındalık çalışmaları yaptıklarını ve bu çalışmaları ileri yıllarda da artırarak devam ettireceklerinin altını çizdi.

ADANA 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:41

GÜNEŞ 07:02

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:18

AKŞAM 17:43

YATSI 18:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.