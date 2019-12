Dr. Bayrak: "Çalışmanın karşılığını ömür boyu alırsınız" Op. Dr. Mehmet Bayrak, özel bir kolejin öğrencilerine meslek seçimi ve iş hayatı konusunda altın tavsiyelerde bulundu

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi Başhekimi Obezite Cerrahisi ve Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Bayrak, özel bir kolejin öğrencilerine meslek seçimi ve iş hayatı konusunda altın tavsiyelerde bulundu.

Okulun Kariyer Günleri’nin konuğu Op.Dr. Mehmet Bayrak oldu. Kısa biyografisini anlatarak sohbetine başlayan Op. Dr. Bayrak, öğrencilerin sorularını cevaplandırıp, interaktif bir söyleşi gerçekleştirdi.

Mesleki yaşamındaki ilginç vakaları da paylaşan Op. Dr. Bayrak, doktorların insan hayatını kurtarmak, insanların yaşam kalitesini artırma yönünde önemli bir misyon üstlendiklerini dile getirdi.

İlkokuldan itibaren eğitim hayatında konuyu önceden çalışarak derslere katıldığını, dersin derste öğrenilmesini hiçbir zaman yeterli bulmadığını ve sürekli tekrarlar yaptığını kaydeden Dr. Bayrak, şöyle devam etti:

“Yoğun ve sürekli çalışma tempom vardı. Sizler de öyle yapmalısınız. Kaliteli çalışmalı, tekrar ederek, bilgiyi pekiştirmelisiniz. Her insan zekidir, ancak, başarılı olan kişinin temelindeki neden zeki olması değil, çok çalışmasıdır. Planlı, sistemsel ve sürekli bir çalışmayla siz de başarılı olduğunuzu göreceksiniz. Şunu unutmayın ki, çalışmanın karşılığını yaşamınız boyunca, ömür boyu alırsınız. Dersler size asla zor gelmesin, önünüze çıkabilecek hiçbir engel sizi korkutmasın. Maraton koşanların ilk gün belki sadece 300500 metre yürüyerek başladıklarını, her gün çalışarak önce hızlı tempoda yürüdüğünü, ardından koşmaya başladığını, sonrasında da mesafeyi artırarak başarısını artırdığını aklınızdan çıkarmayın.”

Lise öğrencilerine hangi meslekleri istediklerini de soran Dr. Bayrak, gençlere hayatlarının her anında kendilerine hedef koymalarını önerdi. Dr. Bayrak, “Hedefiniz yolundaki engellerden korkmayın, yılmayın. Tek yapmanız gereken bu engelleri ortadan nasıl kaldıracağınızdır. Ders çalışamıyorsanız bunun önündeki engelleri düşünün ve ortadan kaldırın. Bunu yapabilecek olan da, başaracak olan da sizsiniz” diye konuştu.

