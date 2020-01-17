Emniyet Müdürü, şehit kızlarının karnesini aldı

ADANA Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 20192020 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi sonunda, şehit kızları 1'inci sınıf öğrencisi Hafza Derindere ve 2'nci sınıf öğrencisi Zeynep Ravza Akyüz'ün okullarına giderek karnelerini aldı. Aktaş, "Ben bu kızlarımızın velisiyim, bundan sonra tüm eğitim dönemlerinden yanlarında olacağım" dedi.

20192020 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi sonunda, Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Çukurova İMKB İlkokulu'na gitti. Aktaş, 2015'te, Iğdır Dilucu Sınır Kapısı'nda, teröristlerin yola döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan polis memuru İbrahim Derindere'nin 7 yaşındaki 1'inci sınıf öğrencisi kızı Hafza'nın karnesini öğretmeninden aldı. Aktaş, daha sonra aynı okulda eğitim öğrenim gören, Zeynep Ravza Akyüz'ü de yalnız bırakmadı. DiyarbakırMardin Karayolu'nda askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola döşedikleri patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu şehit olan İslam Akyüz'ün kızı olan Zeynep Ravza'yı da tebrik eden Aktaş, diğer öğrencilere de hikaye kitabı ve boyama kalemi hediye etti. Şehit kızlarıyla yakından ilgilenen Aktaş, "Ben bu kızlarımızın velisiyim, bundan sonra tüm eğitim dönemlerinden yanlarında olacağım. Karnelerini aldılar, derslerinde çok başarılı olmuşlar. Bizleri gururlandırıyorlar" dedi.

Hafza Derindere ise " Okulun ilk günü beni yine Zafer amca getirmişti. Bugün de karnemi birlikte aldık, çok mutluyum" dedi.



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