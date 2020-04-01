Vali Demirtaş: "Bu zor günleri el ele vererek atlatacağız" Adana Valisi Mahmut Demirtaş, korona virüsle mücadelede il genelinde yapılan çalışmaları değerlendirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Vali Demirtaş: "Bu zor günleri el ele vererek atlatacağız" Adana Valisi Mahmut Demirtaş, korona virüsle mücadelede il genelinde yapılan çalışmaları değerlendirdi

İHA

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, bu zor günleri devlet ile milletin el ele vererek atlatacağını ifade ederek, "Adanalı hemşehrilerim bizlere her zaman destek oldu, bu zorlu süreçte de duyarlı davranacaklarına, bizden desteklerini esirgemeyeceklerine olan inancım tam" dedi.

Vali Demirtaş: "Bu zor günleri el ele vererek atlatacağız" Adana Valisi Mahmut Demirtaş, korona virüsle mücadelede il genelinde yapılan çalışmaları değerlendirdi

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, bu zor günleri devlet ile milletin el ele vererek atlatacağını ifade ederek, "Adanalı hemşehrilerim bizlere her zaman destek oldu, bu zorlu süreçte de duyarlı davranacaklarına, bizden desteklerini esirgemeyeceklerine olan inancım tam" dedi.
Vali Demirtaş, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında valilik himayesinde, Adana genelinde gerçekleştirilen çalışmaları değerlendirdi.
Öncelikle “evde kal” çağrısına uyarak evinden zorunlu hallerin dışında çıkmayan tüm vatandaşlara teşekkür eden Vali Demirtaş, “İlimizde hizmet veren tüm kamu kurum ve kuruluşları çalışmalarını koordineli bir şekilde yürütüyor. Yüksek risk grubundaki 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan ve kendileriyle ilgilenecek kimsesi bulunmayan vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının yasaklanmasının ardından oluşturduğumuz Vefa Sosyal Destek Gruplarımız, ilimizin on beş ilçesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekiplerimiz, tüm ilçelerimizde bu vatandaşlarımızın temel gıda, sıcak yemek, ilaç, maaşlarını çekip kendilerine teslim etmek de dahil olmak üzere birçok hizmeti gerçekleştirmektedir. Bunun yanı sıra; valiliğimiz ve kaymakamlıklarımızın bünyesinde bulunan “Açık Kapı” birimlerimiz vatandaşımıza hizmet etmeyi sürdürüyor. Bu birimlerimiz sayesinde vatandaşımız taleplerini bizlere kolaylıkla iletebiliyorlar” diye konuştu.
Seyahat izin belgesi alarak seyahat eden vatandaşların Adana Havalimanı ile otogarlarda görevlendirilen personel tarafından sağlık kontrollerinin büyük bir titizlikle gerçekleştirildiğini ifade eden Vali Demirtaş, kentin bütün giriş ve çıkışlarında Emniyet Müdürlüğü mensupları, İl Jandarma Komutanlığında görevli güvenlik güçleri ve İl Sağlık Müdürlüğü personelinin de vatandaşların sağlık kontrolünü yaptığını belirtti. İl genelinde yürütülen tüm çalışmaları titizlikle, büyük bir özveriyle ve mesai mefhumu gözetmeksizin yürüten tüm personele teşekkür eden Vali Demirtaş; vatandaşlardan sosyal medyada sıklıkla yer alan ve gerçeği yansıtmayan asılsız haber ve paylaşımlara itibar etmemelerini, resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almalarını istedi.
Kentte bulunan hastanelerde virüsle mücadele etme kapsamında birçok teşhis ve tedavi çalışmasının gerçekleştirildiğini belirten Vali Demirtaş, “Sağlık personelimiz görevini büyük fedakarlıklarla ifa etmektedir. Tüm doktorlarımız ve hemşirelerimiz başta olmak üzere salgınla mücadele etme kapsamında görev yapan tüm sağlık personelimize azim ve emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
Bu zor günleri devlet ile milletin el ele vererek atlatacağını belirten Vali Demirtaş, vatandaşlardan belirlenen tüm hijyen kurallarına uymalarını, sosyal mesafelerini korumalarını, zorunlu haller dışında evlerinden çıkmamalarını, sosyal izolasyona girmelerini ve tedbirli olmalarını istedi.
Alınan kararlara uymayan vatandaşlar hakkında ilgili kanun maddesi hükmünce gerekli cezai işlemlerin yapılacağını ifade eden Vali Demirtaş, şunları kaydetti:
“Adanalı hemşehrilerim bizlere her zaman destek oldu, bu zorlu süreçte de duyarlı davranacaklarına, bizden desteklerini esirgemeyeceklerine olan inancım tam. Bu günleri en az zararla atlatmak bizim elimizde. Bu noktada önemli olan şey; hepimizin kuralları titizlikle uygulamasıdır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Polis, PTT önünde 'sosyal mesafe' için bariyer kurdu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Polis, PTT önünde 'sosyal mesafe' için ...
Evinin bahçesine otomobil düşen ev sahibi: Korkudan köpeğimin rengi değişti
YEREL HABERLER Evinin bahçesine otomobil düşen ev sahibi: Korkudan ...
Otomobil bahçeye düştü, ev sahibi uçak sandı Adana'da otomobilin, yolun 3 metre altında bulunan evin bahçesine düşmesi sonucu sürücü ile yanındaki kişi yaralandı
YEREL HABERLER Otomobil bahçeye düştü, ev sahibi uçak sandı Adana'da ...
Saygılı: "Haydi Adana birlikte başaracağız"
YEREL HABERLER Saygılı: "Haydi Adana birlikte başaracağız"
Polis, PTT önünde 'sosyal mesafe' için bariyer kurdu
YEREL HABERLER Polis, PTT önünde 'sosyal mesafe' için bariyer kurdu
Kozan’da birbirini yiyen köpeklere Çukurova sahip çıktı
YEREL HABERLER Kozan’da birbirini yiyen köpeklere Çukurova sahip ...
Korona virüs yardımında sosyal mesafe uyarısı Yeni tip korona virüs nedeniyle ihtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin aileye bin liralık yardım ödemeleri başladı Kuyrukta bekleyen vatandaşların sosyal mesafeyi koruması için megafonla uyarıda bulunan polis, tekerlekli sandalyeli vatandaşlara da yardımcı oldu
YEREL HABERLER Korona virüs yardımında sosyal mesafe uyarısı Yeni ...
Büyükşehirden Adana'ya sahra hastanesi adımı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar: "Gerek duyulursa 1000 yataklı sahra hastanesi olarak TÜYAP Fuar Alanı kullanılabilecek"
YEREL HABERLER Büyükşehirden Adana'ya sahra hastanesi adımı Adana ...
Seyhan Belediyesinden sağlık kabini hizmeti
YEREL HABERLER Seyhan Belediyesinden sağlık kabini hizmeti
Ceyhan'da AK Parti'den yardım seferberliği
YEREL HABERLER Ceyhan'da AK Parti'den yardım seferberliği
(Görüntülü) Seyhan'dan sağlık kabini hizmeti
YEREL HABERLER (Görüntülü) Seyhan'dan sağlık kabini hizmeti
(Görüntülü) Adana'da kaçak üretilen 330 bin lira değerinde maske ele geçirildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Adana'da kaçak üretilen 330 bin lira ...
(Görüntülü) Polis, havadan, karadan ve gölden uyardı: Evde Kal Adana
YEREL HABERLER (Görüntülü) Polis, havadan, karadan ve gölden uyardı: ...
Polis, havadan, karadan ve gölden uyardı: Evde Kal Adana
YEREL HABERLER Polis, havadan, karadan ve gölden uyardı: Evde Kal ...
Adana'da kaçak üretilen 330 bin lira değerinde maske ele geçirildi/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Adana'da kaçak üretilen 330 bin lira değerinde maske ...
Adana'da kaçak üretilen 330 bin lira değerinde maske ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da kaçak üretilen 330 bin lira değerinde maske ...
Havadan, karadan, gölden korona uyarısı Adana Emniyet Müdürlüğü yeni tip korona virüs nedeniyle vatandaşların evden çıkmaması için helikopter, bot ve motosikletten megafonla "kendi ve halk sağlınız için evde kalın emniyette kalın" diye anons yaparak uyarıyor
YEREL HABERLER Havadan, karadan, gölden korona uyarısı Adana Emniyet ...
(Görüntülü) BARIK AİLESİ YENİ EVİNE KAVUŞTU
YEREL HABERLER (Görüntülü) BARIK AİLESİ YENİ EVİNE KAVUŞTU
Adana'da kaçak maske operasyonu
YEREL HABERLER Adana'da kaçak maske operasyonu
(Görüntülü) Polisten kaçan motosikletli 2 kişi, Adana Havaalanı'nda yakalandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Polisten kaçan motosikletli 2 kişi, Adana ...
Barık ailesi yeni evine kavuştu
YEREL HABERLER Barık ailesi yeni evine kavuştu
Hakan Ural'dan ağlatan yardım Adana'da akciğer ve dalak büyümesi nedeniyle bir çocuğunu kaybeden, iki çocuğu da aynı hastalığın pençesinde hayatta kalma mücadelesi veren Barık ailesi, yıkık dökük evde yaşamaktan oyuncu sunucu Hakan Ural sayesinde kurtuldu Yeni evlerine kavuşan aile bireyleri mutluluktan gözyaşlarını tutamadı Şule Barık: "Sanki rüyaymış gibi geliyor"
YEREL HABERLER Hakan Ural'dan ağlatan yardım Adana'da akciğer ve ...
Kendisini hırsızlık yaparken yakalayan iş yeri sahibini bıçakladı
YEREL HABERLER Kendisini hırsızlık yaparken yakalayan iş yeri ...
Polisten kaçan motosikletli 2 kişi, havalimanında yakalandı
YEREL HABERLER Polisten kaçan motosikletli 2 kişi, havalimanında ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X