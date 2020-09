(ÖZEL) Dünya yıldızı Anderson, Adana Demirspor'un U-16 antrenörü oldu

Anderson: Adana'daki çocuklara bütün bilgi ve tecrübelerimi aktaracağım. Belki bir gün onları yıldız bir futbolcu arkadaşımla da tanıştırırımCan ÇELİKEser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)- Manchester United Kulübü'nde oynadığı dönem UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası kaldıran ve Cristiano Ronaldo gibi yıldız futbolcularla top koşturan Anderson Luis de Abraeu Oliviera (32), Adana Demirspor'un U-16 antrenörü olarak göreve başladı.

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Anderson, "Adana'daki bu çocuklara bütün bilgi ve tecrübelerimi aktaracağım. Belki bir gün onlarla yıldız bir futbolcu arkadaşımı da tanıştırırım" dedi.

Profesyonel futbol kariyerine henüz 15 yaşındayken Brezilya'nın Gremio takımında başlayan ve genç yaşta Portekiz Ligi'nin Porto takımına transfer olarak dikkatleri üzerine çeken Anderson Luís de Abreu Oliveira, 2007 yılında 35 milyon Euro bonservis bedeliyle İngiliz devi Manchester United Kulübü'ne transfer oldu. Burada Sir Alex Ferguson gibi tecrübeli teknik direktörle çalışma fırsatı bulan Anderson, Cristiano Ronaldo, Ryan Giggs, Wayne Rooney, Rio Ferdinand, Carlos Tevez gibi dünya çapında yıldız olan futbolcularla da top koşturdu. Anderson ayrıca bir dönem Brezilya Milli Takımı formasını da giyerek ülkesine hizmet etti.

"KULÜBE ANTRENÖR OLARAK HİZMET VERECEĞİM"

Bu hafta Adana Demirspor U-16 takımıyla kulüp tesislerindeki ilk antrenmanına çıkan Anderson, antrenman sonunda DHA muhabirinin sorularını yanıtlayıp, duygularını paylaştı. Kendisine bu görev için teklif geldiğinde çok heyecanlandığını ve antrenörlük kariyerine Adana Demirspor'da başladığı için mutlu olduğunu kaydeden Anderson, kulüp başkanı Murat Sancak'a kendisini bu göreve laik gördüğü için teşekkür ettiğini söyledi. Şu an çalıştıkları çocukların yaşındayken profesyonel futbol kariyerine başladığını hatırlatan Anderson, Adana Demirspor'da futbolculuk dönemini kapatsa da kulübe antrenör olarak hizmet vermeye devam edeceğini dile getirdi.

"TÜM TECRÜBEMİ VE BİLGİMİ ONLARA AKTARACAĞIM"

Henüz 16 yaşında Porto'ya transfer olduğunu ve 18 yaşında 35 milyon Euro transfer bedeliyle Manchester United'a geçtiğini dile getiren Anderson, burada Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kaldırmanın kariyerinin en önemli anlarından biri olduğunu söyledi.

Bu tecrübelerini kulüpte top koşturan çocuklara aktarmak için sabırsızlandığını belirten Anderson, "Futbolda her şey mümkündür. Çok çalışmamız, ailemizi, hocalarımızı ve sevdiklerimizi çok iyi dinlememiz lazım. Burada evimde gibi hissediyorum. Adana, Brezilya gibi çok sıcak bir yer. Burayı çok seviyorum. Adana Demirspor evim gibi. Son iki sezondur güzel bir performans gösterdiler. Bir dönem ben de onlarla birlikteydim. Bu sezon her şey daha da güzel olacak. Çocukların başarılı olması için elimden geleni yapacağım. Belki geçmişte birlikte oynadığım futbolcu bir arkadaşımı sürpriz yaparak buraya getirir ve onlarla tanıştırırım" dedi.

"MUTLU OLDUK"

Adana Demirspor Altyapı Sorumlusu Gökhan Göktürk ise, başarılı bir kariyere sahip olan Anderson'un genç yıldız adaylarına tecrübelerini aktararak güzel bir takım ortaya çıkaracağını ve kendisinin bu göreve gelmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASINI KAZANDI

Manchester United ile 2007-2008 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Chelsea'yı 3-1 yenerek kupayı kaldıran kadroda da bulunan Anderson, bu maçta penaltı atışlarında da bir vuruşu gole çevirme başarısı gösterdi. Kariyerinde daha sonra bir düşüş yaşayan Anderson, son olarak 2018 yılında Adana Demirspor'un kadrosuna katıldı. Burada bir sezon top koşturan Anderson 2019 yılında ise futbol hayatını noktaladı. Bu sezon ise Adana Demirspor'un teklifini kabul ederek U-16 takımının başına geçen Anderson, geçen günlerde çok sevdiğini söylediği Adana'ya gelerek kulüpteki yeni görevine başladı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

2020-09-05



