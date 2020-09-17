Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak güven tazeledi



Çağlar ÖZTÜRK-Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor, olağanüstü genel kurula gitti. Mevcut başkan Murat Sancak yeniden başkanlığa seçildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda yapılan olağanüstü kongre, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirildi. Mevcut başkan Murat Sancak'ın tek aday olarak girdiği kongreye gelenler, ateş ölçümüyle salona alındı. Başkan adayı Murat Sancak, göreve geldiği günden beri Adana Demirspor için mücadale ettiğini ve kendi bütçesinden kulübe milyonlarca lira kaynak aktardığını kaydetti. Sancak, "Vallahi billahi Adana Demirspor taraftarlarının sevgisi olmasaydı ben başkanlığı çoktan bırakmıştım. Yoruldum arkadaşlar. Bazı geceler uyuyamıyorum. Aileme söz vermiştim, şampiyon olsaydık ben başkanlığı bırakacaktım. Malı mülkü bırakın, ben ailemi, işimi, gücümü bir kenara bırakıp Adana Demirspor'a hayatımı koyuyorum. Cezalı olmama rağmen bütün deplasmanlara gidiyorum" ifadelerini kullandı.

Murat Sancak'ın tek aday olarak girdiği kongre basına kapalı olarak devam etti. Kongre sonunda Murat Sancak, yeniden başkanlığa seçildi.Murat Sancak'ın yeni yönetimi şu isimlerden oluştu: "Metin Korkmaz, Remzi Kar, Tekin Taylancı, Süleyman Bilici, Şentürk Çalık, Savaş Çokduygulu, İsmail Tanrıverdi, Fatih Tosmur, Levent Özveren, Yılmaz Aris, Casim Korkmaz, Tarkan Kulak, Ekrem İnaltekin, Cihan Şanlı, Talat Şahin, Tarık Özünal.Görüntü DökümüMurat Sancak açıklama

Salondan genel ve detaylarHaber:Çağlar ÖZTÜRK--Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)DHA-Spor Türkiye-Adana Çağlar ÖZTÜRK

2020-09-17 19:21:34



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