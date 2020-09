Yanlış park uyarısı yapan otobüs şoförüne darp kamerada

Can ÇELİKYusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA'da, özel halk otobüsü şoförü Kemal Bilgiç (30), aracını yanlış park ettiği için uyardığı sürücü ve oğulları tarafından darbedildi. Tekmetokat dövülüp, karnından ısırılan Kemal Bilgiç, şüphelilerden şikayetçi olurken, olay anı ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana´da özel halk otobüsü şoförü Kemal Bilgiç, 15 Eylül'de seyir halindeyken yol kenarına yanlış park ettiği için trafiği yavaşlatan aracın sürücüsünü uyarınca tartışma çıktı. Bu sırada araç sürücüsünün yanındaki çocukları, Bilgiç´e saldırdı. Bilgiç, can havliyle otobüsün içine kaçmaya çalıştı ancak darbedilmekten kurtulamadı. Bu kişilerden biri, Kemal Bilgiç´in karnını ısırdı. Yaralanan Bilgiç, hastanede tedavi görüp, darp raporu alarak saldırganlardan şikayetçi oldu.

Olay sonrası çok üzgün olduğunu belirten Kemal Bilgiç, "Böyle şeyler için insana ölümüne şiddet uygulanır mı? Yapanlardan şikayetçi oldum" dedi. Bilgiç´in darbedildiği anlar ise otobüsün güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

OTOMOBİLİN ÜSTÜNE ÇIKIP VURMAYA DEVAM ETTİ

Görüntülerde, araçtan inen Bilgiç´in 3 kişi tarafından saldırıya uğradığı, bu sırada otobüsteki yolcuların da bu kişileri durdurmaya çalıştığı görüldü. Şoför Bilgiç´i darbeden bir kişinin hızını alamayarak otomobilin üstüne çıkıp, saldırmaya devam ettiği bir süre sonra da saldırganların olay yerinden ayrıldığı görüntülere yansıdı.

'BENİ DÖVDÜLER, OTOBÜSÜN PARÇALARINI KIRDILAR'

Uzun süredir otobüs şoförlüğü yaptığını ve başına ilk defa böyle bir olay geldiğini kaydeden Kemal Bilgiç, küçük bir meseleye bu kadar şiddetle karşılık vermenin kabul edilemez olduğunu belirtti. Kendisine saldıran kişilerin araya girenler olmasaydı belki de kendisini öldüresiye döveceğini dile getiren Bilgiç, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Yanlış park ettiği için yol kilitlenmişti. Ben ilk etapta düzgünce uyarıda bulundum. Bana bağırarak karşılık verdi. Ben de bağırdım. Sonra küfretti ve ben sinirlenip otobüsten indiğim sırada bir anda araç dışındaki 3 kişi üzerime saldırdı. Yolcular neye uğradığını şaşırdı. Bu nasıl bir şiddet anlayamıyorum. Birisi karnımı ısırıp parçaladı. Darp raporu aldım şikayetçi oldum. Otobüsümün parçalarını da kırdılar. Hakkımı arayacağım."DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİKYusuf KANTARLI

2020-09-18



