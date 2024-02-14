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        3 büyük deprem atlatan 50 yıllık orta hasarlı hastane güçlendiriliyor

        ADANA'da son 3 büyük depremi atlatan 50 yıllık Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi binasında güçlendirme çalışması başlatıldı. 25 yıl önce Ceyhan depreminde hasar gören, Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinde büyük kısmı boşaltılan hastane binasındaki güçlendirme, 1 yılda tamamlanacak. Tahliye edilen poliklinikleri başka hastanede hizmet veren tarihi Balcalı Hastanesi'nin bölgenin sağlık üssü olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel, "Güçlendirmede 1 yıla kadar tüm çalışmaların bitmiş olacağını ümit ediyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 10:56 Güncelleme: 14.02.2024 - 11:00
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        3 büyük deprem atlatan 50 yıllık orta hasarlı hastane güçlendiriliyor
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        ADANA'da son 3 büyük depremi atlatan 50 yıllık Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi binasında güçlendirme çalışması başlatıldı. 25 yıl önce Ceyhan depreminde hasar gören, Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinde büyük kısmı boşaltılan hastane binasındaki güçlendirme, 1 yılda tamamlanacak. Tahliye edilen poliklinikleri başka hastanede hizmet veren tarihi Balcalı Hastanesi'nin bölgenin sağlık üssü olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel, "Güçlendirmede 1 yıla kadar tüm çalışmaların bitmiş olacağını ümit ediyoruz" dedi.

        Adana'da 27 Haziran 1998'de Ceyhan merkezli 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından sahra hastanesi kurup, tedbir amaçlı kolonların güçlendirilmesi yoluna giden Balcalı Hastanesi'nin 7 katlı ana binası, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 9 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden de etkilendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından incelemeye alınan hastane, bu süreçte çok sayıda depremzedeye de acil bölümünde sağlık hizmeti sundu. 20 Şubat'ta ise Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki art arda iki deprem daha yaşandı. Bu sırada yapılan hasar tespit çalışmaları sonuçlanan hastanenin ana binasındaki taşıyıcı kolonlar 'yorgun' çıktı. Orta hasar tespit edilen hastanede 22 Şubat'ta hastalar tahliye edilip, çevre hastanelere nakledildi.

        HASTANENİN BİR KISMI YÜREĞİR'E TAŞINDI

        Ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çukurova bölgesindeki çok sayıda ilden gelen hastaya, teknolojik ve akademik açıdan hizmet sunarak bölgenin sağlık üssü konumunda olan 50 yıllık Balcalı Hastanesi'nin taşınacağını bildirdi. Bazı öğretim üyeleri, doktor ve sağlık çalışanları tıp fakültesi hastanesinin tek çatı altında ya da kampüste olacak şekilde hizmet verebilmesi için zaman zaman yürüyüş ve oturma eylemleri yaptı. Ancak bir kısmı hastane içindeki ek hizmet binalarında bir kısım poliklinikler de Yüreğir Devlet Hastanesi'ne taşındı. Bu arada güçlendirme çalışmaları için proje ve ihale süreci başlatıldı.

        '1 YIL GEÇTİ, ASİSTAN VE ÖĞRENCİLER SIKINTI YAŞIYOR'

        Depremin üzerinden 1 yıl geçti ve bu parçalı yapılarda verilen sağlık ve eğitim hizmetinin tıp fakültesi hastanesi olan Balcalı'nın kadrosu ile öğrencileri açısından sıkıntılar oluşturduğuna dikkat çeken Adana Tabip Odası Başkanı Ahmet Suntur, "Asistan eğitimi uygun şekilde devam ediyor denilmekle birlikte çok parçalı yapılarda eğitim verilmesinin sıkıntıları yaşanıyor. Asistanların, stajyer ve internlerin çok parçalı yapılarda nitelikli eğitim alması beklenemez. İki hastane arası ulaşım şimdilik servislerle çözülmeye çalışılıyor. Tıp Fakültesi hastanesi tek çatı altında ve kampüste olacak şekilde bir an önce hizmete açılmalıdır" diye konuştu.

        'PROJELENDİRME VE İHALE SÜRECİ GECİKTİ'

        Projelendirme ve ihale sürecinde gecikmenin yaşandığını kaydeden Suntur, "Balcalı Hastanesi'nin nefroloji, romatoloji, cildiye, göğüs hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, genel cerrahi gibi bazı poliklinikleri yaklaşık 3 ay önce Yüreğir Devlet Hastanesi'nde hizmet vermeye başladı. Yüreğir Devlet Hastanesi'nden 250 yatak ve 2 ameliyathane Balcalı için kullanıma sunuldu. Güçlendirme çalışmaları projelendirme ve ihale süresinin uzun sürmesi nedeniyle gecikmiş. Kasım ayında güçlendirme çalışmaları ancak başlayabilmiş" dedi.

        Yoğun bakım ve poliklinik bölümlerinin bitmesinin beklendiğini ifade eden Suntur, "Ancak yataklı servisler için durum belirsizliğini koruyor. Yani Yüreğir Devlet Hastanesi'nde hizmet verilmeye devam edilecek görünüyor" dedi.

        'ÇALIŞMALARIN 1 YILA BİTMİŞ OLACAĞINI ÜMİT EDİYORUZ'

        Poliklinik bloğundaki güçlendirme çalışmalarının mart ayı içinde tamamlanmasını beklediklerini ifade eden ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel ise şöyle konuştu:

        "Poliklinik bloğunu açtığımızda şu an birçok değişik binada hizmet veren polikliniklerimizi tek bir alanda toplayabileceğiz. 4 yoğun bakım ünitesi, 1 yanık merkezi, fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesi, radyoloji ve girişimsel radyoloji gibi fonksiyonel ünitelerimizin güçlendirilen bu blokta olması ve yakında hizmete açılacak olması bölgemizdeki nitelikli sağlık hizmetleri açısından çok değerli. Diğer binalarımızın güçlendirilmesine yakında başlanacak. Bir yıla kadar tüm çalışmaların bitmiş olacağını ümit ediyoruz."

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