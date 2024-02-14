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        Adana'da evde uyuşturucu satarken yakalanan 2 sanığa 15'er yıl hapis istemi

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, evde uyuşturucu sattığı iddia edilen 2 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 10:16 Güncelleme: 14.02.2024 - 10:16
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        Adana'da evde uyuşturucu satarken yakalanan 2 sanığa 15'er yıl hapis istemi
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, evde uyuşturucu sattığı iddia edilen 2 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        İlçedeki bir ikamette uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 9 Aralık 2023'te tutuklanan İ.G. ve S.G. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, ihbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından ilçedeki Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde bulunan bir eve düzenlenen operasyonda, sanıkların, sigara paketine gizlediği sentetik uyuşturucuyu gece vakti motosikletle yanlarına gelen Ö.S'ye 350 lira karşılığında satarken yakalandığı belirtildi.

        Operasyonda ayrıca uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para, evde hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiği bilgisi de iddianamede yer aldı.

        İddianamede sanıkların, kişisel kullanımı aşacak miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu, deşifre olmamak için kod adı kullandığı anlatılarak, İ.G. ve S.G'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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