Adana'da ruhsatsız 3 tabanca ve kalaşnikof tüfek ele geçirildi

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kadir K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Mehmet Reşit K. ve Doğan D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız 3 tabanca, kalaşnikof piyade tüfeği, bu silahlara ait 8 şarjör ve 96 mermi ele geçirildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'nde iki farklı ikamette ruhsatsız silahlar bulunduğu bilgisine ulaştı.

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