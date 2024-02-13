Adana'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 01 APR 125 plakalı otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkartıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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