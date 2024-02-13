Adana'da "Cumhuriyet'e Doğru" tiyatro oyunu sahnelendi

Serdar Yeğin, Gülen Karaman, Erhan Yazıcıoğlu, Ahmet Yenilmez, Zuhal Yalçın, Levent Özdilek, Şebnem Özinal, Ziya Kürküt, Sefa Zengin, Yiğit Yapıcı ve Volkan Severcan'ın da aralarında yer aldığı 110 sanatçının rol aldığı oyun, beğeni topladı.

Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde sahnelenen oyun, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Türk milletinin desteğiyle Milli Mücadele'yi başlatması ve Cumhuriyet'in kuruluşunu konu ediniyor.

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