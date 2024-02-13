MHP Karaisalı, Saimbeyli ve Yumurtalık ilçe teşkilatları görevine başladı

Açıklamada görüşlerine yer verilen MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, MHP Saimbeyli İlçe Başkanlığı görevine Mehmet Durmuşoğlu'nun, Karaisalı'ya Ahmet Mahmut Şekerci'nin ve MHP Yumurtalık İlçe Başkanlığına da Seyfi Kılınç'ın atandığını belirtti.

Partiden yapılan açıklamada, Adana'da geçtiğimiz günlerde görevden alınan üç ilçe başkanı ve yönetimin yerine yenilerini atadığı belirtildi. ​​​​​​​

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