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        MHP Karaisalı, Saimbeyli ve Yumurtalık ilçe teşkilatları görevine başladı

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Karaisalı, Saimbeyli ve Yumurtalık ilçe teşkilatlarının yeniden görevine başladığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 19:10 Güncelleme: 13.02.2024 - 19:16
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        MHP Karaisalı, Saimbeyli ve Yumurtalık ilçe teşkilatları görevine başladı
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        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Karaisalı, Saimbeyli ve Yumurtalık ilçe teşkilatlarının yeniden görevine başladığı bildirildi.

        Partiden yapılan açıklamada, Adana'da geçtiğimiz günlerde görevden alınan üç ilçe başkanı ve yönetimin yerine yenilerini atadığı belirtildi. ​​​​​​​

        Açıklamada, yeni yönetimlerin oluşturulmasıyla Karaisalı, Saimbeyli ve Yumurtalık'ta ilçe teşkilatının yeniden hizmete açıldığı kaydedildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, MHP Saimbeyli İlçe Başkanlığı görevine Mehmet Durmuşoğlu'nun, Karaisalı'ya Ahmet Mahmut Şekerci'nin ve MHP Yumurtalık İlçe Başkanlığına da Seyfi Kılınç'ın atandığını belirtti.

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