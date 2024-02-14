Kozan'da 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel etkinlik düzenlendi
Kozan ilçesinde, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel etkinlik gerçekleştirildi.
Kozan ilçesinde, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel etkinlik gerçekleştirildi.
Kozan Belediyesince Dağılcak Tabiat Parkı'nda düzenlenen etkinliğe bedensel engelli çiftler katıldı.
Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, engelin sevgiye, saygıya ve mutlu bir evliliğe engel olmadığını söyledi.
Programda çiftlere, fotoğrafları hediye edildi.
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