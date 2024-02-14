Adana'da otoyolda beton bariyere çarpıp devrilen tırda yangın çıktı

Adana'nın Pozantı ilçesinde otoyolda bariyere çarpıp devrilen tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yağmurun da etkili olduğu Adana-Pozantı Otoyolu Gülek mevkisinde, Yusuf Özdemir yönetimindeki 55 ABV 500 plakalı seyir halindeki tır, otoyolu ayıran beton bariyere çarparak önce devrildi, sonra alev aldı.

Yara almayan Özdemir araçtan kendi imkanlarıyla çıktı, otoyoldaki diğer sürücüler ise durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Kaza nedeniyle otoyolun her iki yönünde trafik bir süre aksadı.