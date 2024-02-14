Adana'da bıçakla tehdit ettiği kişinin telefonunu gasbettiği öne sürülen sanığa dava

Sanık Ö.Ç'nin, müşteki E.A'yı bıçakla tehdit ederek cep telefonunu istediği, müştekinin direnmesi üzerine ise müştekiden telefonu zorla alarak olay yerinden kaçtığı anlatılan iddianamede, sanığın "silahla yağma" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, olay günü Dede Korkut Mahallesi'ndeki İlbey Güneş Caddesi'nde yürüdüğü sırada sanığın müşteki E.A'nın yanına yaklaşıp "arkadaşını aramak" bahanesiyle telefonunu istediği, müştekinin ise bu durumu kabul etmeyerek cep telefonunu vermediği belirtildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, tehdit ettiği kişinin cep telefonunu gasbettiği iddia edilen sanık hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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