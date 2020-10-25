Yüreğir Film Akademisi başlıyor

Adana’da ilkleri gerçekleştiren Yüreğir Belediyesi bir yeniliğe daha imza atarak Yüreğir Film Akademisi’ni başlatıyor. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Genç yetenekleri keşfetmek, gençlerimizin yolunu açmak istiyoruz” dedi.

Sanat ve kültürel etkinlikler kapsamında gerçekleştirdiği projelerle adından sıkça söz ettiren Yüreğir Belediyesi bir yeniliğe daha imza atarak Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ile Yüreğir Film Akademisi’ni başlatıyor.

Kısa Film Yapımı, Belgesel Film Yapımı ve Senaryo Yazarlığı alanında usta isimler Yüreğir Film Akademisi’nde gençlerle buluşacak. Yüreğir Belediyesi Millet Bahçesi Gençlik Merkezi’ndeki dersler için son başvuru tarihi 29 Ekim Perşembe. Yüreğir Belediyesi resmi web adresinden başvuru formunu dolduran 15 yaş üzeri katılımcılar için seviye belirleme sınavı yapılacak.

Ücretsiz verilecek derslerin ilkinde usta Oyuncu ve Senarist Müfit Can Saçıntı Yüreğirli gençlerle buluşacak. Yüreğir Film Akademisi’nde Ali Yılmaz, Burçak Evren, Ertuğrul Karslıoğlu, Halil Kardaş, Suzan Güverte, Sinan Sertel, Faysal Soysal, Korkut Daban, Kerim Abanoz, Hasan Basri Özdemir, Müjgan Taner, Mustafa Preşeva, Hasan Özgen, Seyid Çolak, Musa Ak ve Emre Karadaş gibi usta isimler derslere katılacak.

Adana’da hep ilkleri gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Kocaispir, “Yüreğir’de yine bir ilke imza atıyoruz.

Kültürün, sinemanın ve sanatın başkenti Adana’mızda gençlerimizin sanatsal faaliyetlerde kendilerini geliştirmeleri için usta katılımcılarla Yüreğir Film Akademisi’ni başlatıyoruz.

Bugüne kadar ülkemizde sinema, müzik, resim, edebiyat gibi sanat alanlarında üretkenlik göstermiş, birçok sanatçı yetiştirmiş Adana’mızda genç yetenekleri keşfetmek, bu anlamda gençlerimizin yolunu açmak istiyoruz. Gençlerimizden çok olumlu dönüşümler aldık.

Oldukça yoğun bir ilgi var. Yüreğir Film Akademimiz Adana’mıza, Yüreğir’imize hayırlı olsun” dedi.

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