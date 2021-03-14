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Savaş mağduru Suriyeli genç kızın "ilham veren" başarısı 23 yaşındaki Jin Dawod, yaşadığı acılar ve psikolojik sorunlardan yola çıkarak, iş fikri geliştirip "ilham veren girişimci" olmayı başardı Jin Dawod, psikolojik desteğe ihtiyacı olan insanlara istediği dilde, zama,nda ve yerde video görüşmesi ile terapi sağlayan mobil uygulaması ve web sitesi PEACE Projesi'ni hayata geçirdi

İHA

Savaş mağduru Suriyeli genç kızın "ilham veren" başarısı 23 yaşındaki Jin Dawod, yaşadığı acılar ve psikolojik sorunlardan yola çıkarak, iş fikri geliştirip "ilham veren girişimci" olmayı başardı Jin Dawod, psikolojik desteğe ihtiyacı olan insanlara istediği dilde, zama,nda ve yerde video görüşmesi ile terapi sağlayan mobil uygulaması ve web sitesi PEACE Projesi'ni hayata geçirdi

Suriye’deki savaştan kaçarak ailesiyle birlikte Türkiye’ye sığınan milyonlarca kişiden birisi olan Jin Dawod, yaşadığı acılar ve psikolojik sorunlardan yola çıkarak iş fikri geliştirip henüz 23 yaşında "ilham veren girişimci" olmayı başardı.
Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından yürütülen ve Türkiye'de geçici koruma altındaki Suriyelilerin ve ev sahibi toplumun girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesini amaçlayan 'Sürdürülebilir SosyoEkonomik Entegrasyon için Girişimcilik Kapasitelerinin Geliştirilmesi' (ENHANCER) projesi kapsamında hazırlanan Migathon etkinliğinde 22 Türk vatandaşının yanı sıra 29 Suriyeli girişimci adayı arasından birinci olan Suriyeli savaş mağduru Jin Dawod’un başarı hikayesi benzer durumda olanlara ilham veriyor.

"Bir yıl evden çıkmadım"
Jin Dawod, ailesiyle geldiği Türkiye’de savaşı adeta içinde yaşadığını, ailece psikolojik sorunlarla baş etmeye çalıştıklarını, bir yıl boyunca evden hiç çıkmadığını belirterek, "Çevreme baktığımda herkesin aynı sorunu yaşadığına tanık oluyordum. Arap ülkelerinde de, Türkiye’de de insanlar psikolojik sorunlar yaşadığında psikolog ya da psikiyatriste gitmeye çekiniyor. Çünkü ayıp kabul ediliyor. Bu durum beni çok etkiledi. Çevremde benim gibi bu sorunlar yaşayanlara destek olmaya başladım. Ama bireysel olarak kaç kişiye ulaşabileceğimi düşünürken bir mobil uygulama geliştirme fikri oluştu” dedi.

Yazılım geliştirdi
Üniversitede yazılım mühendisliği okuyup, kafasındaki iş fikrini de hayata geçirmek için girişimcilik temel eğitimleri alan Jin Dawod, psikolojik desteğe ihtiyacı olan insanların istediği dilde, zamanda ve yerde mesajlarla veya ses görüşmeleriyle başlayarak video görüşmesi ile terapi sağlayan mobil uygulaması ve web sitesi olan PEACE Projesi'ni hayata geçirmeyi başardığını anlattı. Mobil uygulamanın detayları hakkında da bilgi veren Jin Dawod, şöyle devam etti:
“Amacım, bu uygulama içinde psikologları ve psikolojik destek almak isteyen insanları bir platformda birleştirmekti. Bunu da başardım. Yapay zeka ile en doğru psikolog eşleştirmesi yapmaya başladık. Uygulamayı geliştirmeye devam ediyoruz. Arap ülkelerinde de bu sorunu yaşayan birçok insan var. Arapça'yı destekleyen uygulama ile bu insanlara yardımcı olabilmek ve onların hayatlarına dokunabilmek benim için büyük bir gurur olacak. Çalışmaya devam ediyorum.”
Türkiye’de geçici koruma altındaki Suriyeliler ve ev sahibi toplumun istihdam imkanlarını artırıp sosyoekonomik gelişimine katkı sunmayı hedefleyen, AB tarafından 32,5 milyon avro ile fonlanan, Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü işbirliği ile Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından yürütülen ENHANCER Projesi kapsamındaki Migathon yarışmasında 1’nci olduğunda hayatının en mutlu günlerinden birini yaşadığını belirten Jin Dawod, “Bu programda çok değerli mentorlar, eğitmenler ve ICMPD ailesiyle tanışma imkanım oldu” dedi.

"İmkansız yok"
Hayallerin peşinden gitmenin kolay olmadığını belirten Jin Davod, “Ama imkansız diye de bir şey yok. Unutmayın ki hayat hiç kimseye kolay değil ve olmayacak. Bunun için kendiniz için insanlık için ve sizi mutlu edecek hayalini kurduğun proje için ilk adımı atın ve hiç vazgeçmeyin. İmkansız bir şey yok” dedi.
Jin Davod, başarmak isteyen kadınların öncelikle başaramayacakları kaygısını kendilerinden silmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

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