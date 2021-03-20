Adana-Mersin arası tren seferleri bugün başladı

Türkiye yağışlara teslim! Sağanak ve kar var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Korona virüs nedeniyle yaklaşık ara verilen AdanaMersin arası tren seferleri bugün yeniden başladı.

Yeni tip korona virüs (Kovid19) salgını nedeniyle ara verilen orta mesafedeki şehirler arasında bölgesel tren seferleri, Adana’da bugün 06.15 seferiyle yeniden başladı.

Yeniden başlayan seferler kapsamında yolcuların güvenli ve sağlıklı yolculuk etmelerini sağlamak amacıyla gerekli tedbirler alındı.

Yaklaşık 1 yıl aradan sonra bölgesel trenlerde seyahat edecek yolcular, HES kodunu ibraz ederek trenlere binebilecek. Trenler sefer öncesinde dezenfekte edilerek hizmete sunulacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.