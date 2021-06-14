Yüzmede performans tespit müsabakaları tamamlandı

Adana'da pandemi nedeniyle uzun bir süre ara verilen yüzme yarışları, ‘Performans Tespit Müsabakaları’ ile start aldı.

Adana 100. Yıl Yüzme Havuzunda 1113 Haziran tarihlerinde pandemi tedbirleri altında yapılan yarışmalara 4 il, 19 kulüpten 97 erkek 88 kadın toplam 185 sporcu katıldı.

Covid19 nedeniyle uzun bir süre yarış yapma şansı olmayan sporcular, barajı geçebilmek için kıyasıya mücadele ettiler.

Müsabakaları yakından takip eden Türkiye Yüzme Federasyonu Adana İl Temsilcisi Sabri Şanlı, hedeflerinin Adana’yı yüzmenin başkenti yapmak olduğunu söyledi.

Federasyonun ve yüzme camiasının Adana’ya bakış açılarının da bu yönde olduğunu belirten Şanlı, “Sporun içinden gelen bizler tüm branşlarda olduğu gibi yüzmede de Adana’yı bir numara yapmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bir yılı aşkın bir süredir tüm dünyanın yaşadığı Covid19 nedeniyle sporcularımız antrenman ve yarış yapmakta sıkıntılar yaşadılar. İnşallah yakın zamanda bu illetten kurtulup normal hayatımıza döndüğümüzde Adana yüzmesi için gereken sıçramayı yapacağız" dedi.

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