Tehlikeye rağmen süs havuzuna atlıyorlar

Yusuf KANTARLIYaşar Can SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da çocukların, üzerinde 'Dikkat ölüm tehlikesi' yazan elektrik trafosunun üzerine çıkıp süs havuzuna atlaması, yürekleri ağızlara getirdi.
Kentte hava sıcaklığının artmasıyla birlikte nisan ayından bu yana 10´dan fazla kişi, Devlet Su İşleri´ne (DSİ) ait sulama kanalında boğularak öldü. Alınan önlemlere rağmen bazı çocuklar yüzmek için akıntısı yüksek kanallara girerken, bazıları ise park ve bahçelerdeki süs havuzlarında serinliyor.
Turhan Cemal Beriker Bulvarı´nda 10-12 yaşlarındaki 3 çocuk serinlemek için `Havuza girmek tehlikeli ve yasaktır´, `Dikkat ölüm tehlikesi´ yazılarıyla yapılan uyarılara karşın parktaki süs havuzuna girdi. Çocuklar, süs havuzunun aydınlatılması için yapılan ve üzerinde `Ölüm tehlikesi´ yazan elektrik trafosunun üzerine çıkarak suya atladı. Hayatlarını hiçe sayan çocuklar, o anları çeken DHA muhabirinin uyarısı ile havuzdan çıkıp gözden kayboldu.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI
2021-07-12 10:52:27
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