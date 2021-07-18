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Adana’da bin 300 polisle “Huzurlu Sokaklar” uygulaması Adana’da kent genelinde yapılan huzurlu sokaklar uygulamasında, trafik yönünden 214 bin 125 TL ceza kesilirken umuma açık yerlerde 483 bin 408 TL ceza kesildi Huzurlu sokaklar uygulamasında Adana polisi çeşitli suçlardan aranan 29 kişiyi yakalarken ruhsatsız tabancalar ve ruhsatsız av tüfekleri de ele geçirdi

İHA

Adana’da bin 300 polisle “Huzurlu Sokaklar” uygulaması Adana’da kent genelinde yapılan huzurlu sokaklar uygulamasında, trafik yönünden 214 bin 125 TL ceza kesilirken umuma açık yerlerde 483 bin 408 TL ceza kesildi Huzurlu sokaklar uygulamasında Adana polisi çeşitli suçlardan aranan 29 kişiyi yakalarken ruhsatsız tabancalar ve ruhsatsız av tüfekleri de ele geçirdi

Adana’da hava destekli bin 300 polisle “Huzurlu Sokaklar” uygulaması düzenlendi. Uygulama genelinde çeşitli suçlardan aranan 29 kişi yakalanırken trafik yönünden de sürücülere ceza yağdı.
Adana Emniyet Müdürlüğü kent genelinde hava destekli bin 300 polisin katılımıyla “Huzurlu Sokaklar” uygulaması düzenlendi. Kentin birçok noktasında trafik ve asayiş yönünden denetimler yapıldı. Uygulamada, 14 bin 553 kişiye GBT sorgusu yapılırken çeşitli suçlardan aranan 29 kişi yakalandı.
Trafik yönünden yapılan kontrollerde ise 6 bin 872 araç kontrol edilirken 2 adet çalıntı motosiklet ve 1 adet çalıntı elektrikli bisiklet ele geçirildi. Yapılan trafik kontrollerinde 42 araç trafikten men edilirken 183 araca 214 bin 125 TL ceza kesildi.
Umuma açık yerlerde yapılan denetimlerde, eksikleri bulunan ve kapatma saatlerine uymayan 22 iş yerine 483 bin 408 TL ceza kesildi. Uygulama genelinde 620 kadına KADES programı hakkında bilgilendirme yapılıp broşür dağıtıldı.
Asayiş yönünde yapılan uygulamada yapılan üst aramalarında, 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör, 28 adet mermi, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 35 dolu kartuş, 5 adet kesici delici alet, 4 gram esrar, 1 gram metamfetamin ile 4 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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