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Haberler Gündem Trafik Adana Mersin Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla Adana Mersin Arası Kaç Saat
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Adana - Mersin arası kaç km? Uçakla, otobüsle ve arabayla Adana - Mersin arası kaç saat?

Türkiye’de kişiler için şehirler arası yolculuk yapmanın farklı seçenekleri bulunur. Kişiler için hem uçak, hem kara yolu hem de demiryolu gibi farklı seyahat seçenekleri olmasının yanı sıra kişiler bu seçenekler arasında karar verirken farklı soruların cevaplarını bulmak ister. İşte, Adana ve Mersin arasında yolculuk yapmak isteyenlerin Adana Mersin Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla Adana Mersin Arası Kaç Saat? sorularının cevapları.

Adana Mersin Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla Adana Mersin Arası Kaç Saat
HABERTURK.COM

Akdeniz bölgesinde bulunan Adana ve Mersin birbirlerine yakın illerimizdendir. Bu yüzden bu iki il arasında yapılan seyehatlarde genellikle karayolu tercih edilir. Ancak bazı kişiler Adana ve Mersin arasındaki diğer ulaşım seçeneklerini de merak eder ve bu yüzden Adana Mersin Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla Adana Mersin Arası Kaç Saat? sorularının cevaplarını arar. Yazımızın detaylarında Adana ve Mersin arasında tercih edilebilecek tüm ulaşım seçeneklerini bulabilirsiniz.

Adana Mersin Arası Kaç Km?

Adana ve Mersin arasında yolculuk yapmak isteyenler eğer karayolunu kullanmayı tercih ederse, bu iki ilin arasındaki km mesafesini merak eder ve araştırır. Adana ve Mersin arasındaki km mesafesi 50 km olarak bilinir. Adana ve Mersin arasında yapılan yolculuklarda genel olarak karayolu seçenei tercih edilir. İki kent arasındaki yolculuk uzun sürmez ancak kullanan kişinin hızı ve verdiği molalar yolun daha uzun sürmesinde etkili olabilir.

Adana Mersin Arası Kaç Saat?

Adana ve Mersin arasında yapılan yolculuklarda merak edilen bir diğer konu ise bu iki il arasında yapılan yolculuğun ne kadar sürdüğüdür. Adana ve Mersin arasında seyahat etmek isteyen kişiler özel araçlarıyla, otobüsle ya da hava yolu ile yapılan yolculukların kaç saat sürdüğüne göre seyahat seçeneğine karar vermeyi tercih eder. Genellikle karayolu kullanıldığı için Mersin Adana arası arabayla kaç saat sürüyor? sorusunun cevabı 1 ila 1,5 saat olarak değişklik göstermektedir.

Mersin Adana Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

Adana ve Mersin arasında karayolu ile ulaşım sağlamak isteyenler özel araçlarının yanı sıra otobüsle de yolculuk etmeyi tercih edebilirler. Otobüs yolculuğu bu iki şehir arasında yapılan özel araç yolculuğuna göre daha uygun fiyatlarla gerçekleştirilebilir. Özel araçla yapılan Adana ve Mersin karayolu arasındaki km uzaklığı 50 km’dir. Otobüs ile bu mesafe 69 km olarak değişiklik göstermektedir. Ancak km mesafesi artsa da bu iki il arasında otobüs yolculuğu da 1,5 saat sürmektedir. İki il arasında saat ve km mesafesi fazla olmadığı için acil ihtiyaç durumu olmadığı sürece mola verilmesine de gerek olmadığından yolculuk belirtilen sürede tamamlanır.

Mersin Adana Arası Uçakla Kaç Saat Sürüyor?

Şehirler arası ulaşım yapmak isteyenlerin merak ettiği konulardan biri de uçak yolculuğu olup olmamasıdır. Günümüzde hemen hemen her şehirde havayolu ile ulşaım imkanı bulunmaktadır. Bu yüzden Adana ve Mersin arasında ulaşım yapmak isteyenler de uçak yolculuğu hakkında araştırma yapmak ister. Ancak Adana ve Mersin arasında uçak yolculuğu bulunmamaktadır. Mersin’den farklı bir şehire uçakla seyahat etmek isteyen kişiler de Adana Şakirpaşa Havalimanı’nı kullanmaktadır. Bunun için kişiler Mersin’den taksi ya da otobüs yolculuğu yaparak Adana Şakirpaşa Havalimanı’na transferlerini sağlamaktadır. Mersin’den Adana Şakirpaşa Havalimanı’na ulaşım mesafesi de çok uzun sürmez. Burada kişiler 1 saatlik zaman diliminde Adana Havalimanı’na rahatlıkla ulaşabilir. Dönüşte de yine Adana Havalimanı’ndaki transfer seçenekleri ile Mersin şehir merkezine dönebilirler.


Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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