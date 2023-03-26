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Ankara - Bursa arası kaç km? Uçakla, otobüsle ve arabayla Ankara - Bursa arası kaç saat?

Türkiye’nin başkenti olan Ankara ve yeşil incisi olan Bursa arasında kişiler çeşitli nedenlerle yolculuk yapma ihtiyacı duyabilir. Özellikle haftasonu kısa bir tatil ve gezi yapmak için Ankara’dan İstanbul’a seyahat edilebilir. Bu yüzden de Ankara ve Bursa arasında yapılan yolculukların süreleri ve yolculuk seçenekleri merak konusu olmaya devam eder. İşte, Ankara ve Bursa arası seyahat etmek isteyenlerin Ankara Bursa Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla Ankara Bursa Arası Kaç Saat? sorularının cevapları.

Ankara Bursa Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla Ankara Bursa Arası Kaç Saat?
HABERTURK.COM

Bursa, doğası ve tarihi dokusu ile Türkiye’nin en çok ziyaret edilen şehirlerinin başında gelir. Yılın her döneminde yerli turistin ilgi odağı olan Bursa’ya Ankara bölgesinden de çok fazla ziyaret yapılmaktadır. Haftasonu şehri gezmek isteyen ya da iş seyahatleri için Bursa’ya gidecek olan kişiler bu iki il arasındaki ulaşım seçeneklerini de araştırır. Sizler için hazırladığımız yazımızda yola çıkmadan önce Ankara ve Bursa arasındaki yolculukların detayları hakkında merak ettiğiniz her şeyi bulabilirsiniz.

Ankara Bursa Arası Kaç Km?

Ankara ve Bursa arasında hem kara yolu üzerinden hem de hava yolu üzerinden ulaşım sağlanması mümkün. Bu yüzden kişiler bu iki il arasındaki ulaşımın kaç km olduğunu merak eder ve araştırır. Eğer Ankara ve Bursa arasında kara yolu üzerinden bir yolculuk yapmayı tercih edecekseniz bu iki il arasında km mesafesi 385 km’dir

Ankara Bursa Arası Kaç Saat?

Ankara ve Bursa arasında yapılan yolcuğun süresi de merak edilen konular arasında yer alır. Eğer kişiler Ankara ve Bursa arasında karayolu ile ulaşım sağlayacaksa buradaki saat farkı uçakla yapılan yolculuğa göre değişiklik gösterecektir.

Bursa Ankara Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

Bursa ve Ankara arası rahat ve konforlu bir ulaşım sağlamak isteyen kişiler özel araçları ile karayolunu tercih edebilir. Özel araçla Ankara’dan Bursa’ya yapılan bir yolculuk ise 4 ila 4,5 saat arasında değişiklik göstermektedir. Burada kişinin yolda verdiği molalar, yolların ve hava durumunun kötü olması da yolculuk süresinin uzamasına neden olabilir.

Bursa Ankara Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

Bursa ve Ankara arasında daha uygun fiyatla ulaşım sağlamak isteyenler otobüs yolculuğunu da tercih edebilir. Otobüs yolculuğunda Ankara’dan Bursa’ya giden otoyollar ve çift yollar bulunmaktadır. Bu yüzden rahat bir yolculuk yapılabilir. İki il arasında km mesafesi de özel araçlarda olduğu gibi 385 ile 400 km arasında değişiklik göstermektedir. Ancak otobüsle yapılan yolculuklarda farklı mola durakları olabilir. Bu mla duraklarının sayısına ve durma süresine göre yolculuğun süreci uzayabilir. Genel olarak Ankara Bursa arasında yapılan otobüs yolculukları 5 saatten fazla sürmez. Kişiler Bursa Otobüs Terminali’ne indikten sonra buradaki taksileri ya da şehir içi otobüs ve minibüsleri kullanarak yolculuklarna devam edebilirler.

Bursa Ankara Arası Uçakla Kaç Saat Sürüyor?

Bursa ve Ankara arasında daha kısa sürede ulaşımını tamamlamak isteyen kişilerin kullanabileceği seçeneklerden biri de uçak yolculuğudur. Uçak yolculuğu Ankara ve Bursa arasında çok sık tercih edilmese de ne kadar sürdüğü ve ulaşımın nasıl sağlandığı merak konusudur. Ankara Esenboğa Havalimanı’ndaan Bursa Havalimanı’na 1 saat 5 dakikada ulaşım sağlanmaktadır. Ancak Ankara- Bursa arası uçak yolcuğu otobüs yolculuğuna göre daha yüksek fiyatlarda gerçekleşmektedir. Bunun yanı sıra havalimanından şehir merkezine de yaklaşık 1 saat gibi bir sürede ulaşım sağlanması gerekmektedir. Bu yüzden özellikle gezmek için gelen kişiler otobüs ya da özel araçları ile seyahatlerini gerçekleştirmektedir.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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