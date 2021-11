Adele'den bir rekor daha! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

2015 yılında yayınladığı 'Hello' ile 1.18 milyar dinleme alan ve 2011 yılına damga vuran 'Someone Like You' ile 1.10 milyar dinlemeye ulaşan Adele, yeni albümü '30'u 19 Kasım'da müzikseverlerle buluşturmuştu.

33 yaşındaki şarkıcının albümü hem ABD'de hem de Birleşik Krallık'ta 2021'in 'En Hızlı Satan Albümü' unvanını kazandı. Bu sayede Adele, dördüncü stüdyo albümüyle listelere rekor bir geri dönüş yaptı.

2021'İN EN ÇOK SATAN ALBÜMÜ OLDU

Ünlü yıldızın 19 Kasım'da piyasaya çıkan albümü, Billboard tarafından bildirilen MRC verilerine göre, yayınlanmasından sonra, sadece üç gün içinde ABD'de 2021'in en çok satan albümü oldu.

'30' isimli albüm, 660 binden fazla fiziki albüm satışı ile dijital platformlardaki satışları da dahil olmak üzere 2021'in birçok büyük müzik projesini geride bırakmayı başardı.

EN ÜST SIRAYA YERLEŞTİ

Adele, Birleşik Krallık'taki albüm listelerinde en üst sırada yer alarak, Ed Sheeran'ın 2017'deki '÷ Divide' albümünü de geride bırakarak, ilk haftada 261 binlik satışıyla albümler sıralamasında en üst sıraya yerleşti.

Albümün çıkış single'ı 'Easy on Me', ekim ayında yayınlandıktan sonra bir haftada en çok dinlenme rekorunu kırarak, İngiltere'deki single müzik listesinde art arda altı hafta boyunca bir numarada kalmayı başardı.

Resmi listeler, Adele'in üç ya da daha fazla stüdyo albümü olan ve tüm kayıtlarıyla bir numaraya çıkabilen tek kadın sanatçı olduğunu ve bu unvanı '30' albümüyle daha da ileri taşıdığını gösterdi.

Ancak sanatçının albümü, üçüncü stüdyo albümünün zirvesine pek ulaşamadı.

2015'te hem ABD'de hem de İngiltere'de tüm zamanların en hızlı satan albümü olan '25', Birleşik Krallık'ta 800 bin kopya ve ABD'de 3,3 milyon kopya satmıştı.