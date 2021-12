Konserlerden milyonlarca dolar kazanacak! 0:00 / 0:00

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele (33), yeni albümü 30’u çıkarmasının ardından konserlerine devam ediyor. Adele, şimdi de Las Vegas Residency’de vereceği konsere hazırlanıyor.

Ünlü isim, 21 Ocak ile 16 Nisan tarihleri arasında ‘Weekends with Adele’ adıyla hafta sonu gösterileri düzenleyecek. Pek çok sanatçı için önemli bir gösteri serisi olan Las Vegas Residency konserlerinin bilet fiyatları da merak ediliyor.

98 BİN 400 KİŞİ İZLEYECEK

Biletlerin yarından itibaren satışa çıkacağı belirtilirken, konser serisi için 24 farklı tarih belirlendiği öğrenildi. Konserleri toplamda 98 bin 400 kişinin izlemesi bekleniyor.

MİLYONLARCA DOLAR KAZANACAK

Billboard, Adele’in 2016’da gerçekleştirdiği turnede her bir konser için ortalama 1,6 milyon dolar kazandığını da bildirdi. O dönemde konser biletleri ortalama 107 dolardı. Dolayısıyla Las Vegas gösterilerinde her bir konserden 1,6 milyon dolar kazanması için seyirci kapasitesine göre yapılan hesaplamada bilet fiyatlarının 373 dolar olması gerekiyor.

ALBÜMÜNÜ DİNLEMEDİĞİ İÇİN RÖPORTAJI İPTAL EDİLDİ

Öte yandan 2015 yılında yayınladığı 'Hello' ile 1.18 milyar dinleme alan ve 2011 yılına damga vuran 'Someone Like You' ile 1.10 milyar dinlemeye ulaşan Adele, yeni albümü '30'u 19 Kasım'da müzikseverlerle buluşturmuştu.

Televizyon sunucusu Matt Doran da ünlü yıldızın yeni albümünün Avustralya basınında yayımlanması planlanan tek röportajı için şarkıcı ile buluşmak üzere 4 Kasım'da Sydney'den Londra'ya uçmuştu.

Avustralya basınında çıkan haberlere ve Telegraph Gazetesi'ne göre; Channel 7 için röportajı gerçekleştirdiği sırada Adele, Doran'a albümü nasıl bulduğunu sormuştu.

Ünlü sunucu ise albümü dinlemediğini itiraf etmişti. Bunun üzerine röportajı Channel 7 çekmiş olsa bile yayın hakkına sahip olan Sony, röportajın yayınlanmasını iptal etmişti.

Konuyla ilgili konuşan Matt Doran, kendisine gönderilen şarkıların önizlemelerinin olduğu e-postayı görmediğini belirterek, özür dilemiş ve hatasının küstahlıktan ziyade dikkatsizlikten kaynaklandığını söylemişti.

"BU KAÇIRDIĞIM EN ÖNEMLİ E-POSTAYDI"

Weekend Sunrise isimli programın ortak sunucusu Doran, "Bu, kaçırdığım en önemli e-postaydı." ifadelerini kullanmıştı.

Bu röportaj, Avustralya televizyonlarında yayınlanacak tek Adele röportajı olması dolayısıyla Channel 7'ı rekabette öne geçirecekti.

Canlı yayınlarda bir süredir görünmeyen Doran, ayrıca Channel 7'deki görevinden alındığı iddialarını yalanlamıştı. Avustralya basınında yer alan haberlere göre; Doran'ın iki meslektaşı ile birlikte Londra'ya seyahatinin yayın ağına maliyeti 700 bin dolar olmuştu.

Ünlü sunucunun hatasıyla çok sayıda kişi Twitter'da dalga geçmişti. Doran ise kendisine anlayışlı yaklaşılmasını talep etmişti.

Senarist Briony Kidd ise işini tutkuyla yapan birçok sanat yazarı ve eleştirmenin röportaj başına 40 dolara ya da ücretsiz çalıştığını hatırlatarak, aradaki uçuruma dikkati çekmişti.