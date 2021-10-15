Adele uzun bir aradan sonra geri döndü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Müzik Adele uzun bir aradan sonra geri döndü - Magazin haberleri
ABONE OL

Adele uzun bir aradan sonra geri döndü

Dünyaca ünlü sanatçı Adele, yeni şarkısı "Easy On Me" ve şarkıya eşlik eden klibiyle hayranlarıyla uzun bir aradan sonra tekrar buluştu

Adele uzun bir aradan sonra geri döndü - Magazin haberleri
Adele uzun bir aradan sonra geri döndü
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

2015 yılında yayınladığı "25" isimli albümünden sonra ilk kez yeni şarkılarıyla müzikseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanan Adele, daha önce birlikte çalıştığı Greg Kurstin, Max Martin, Shellback ve Tobias Jesso Jr ile tekrar bir araya geldi. Adele, Inflo ve Ludwig Göransson ile de ilk defa yeni albümü "30" için stüdyoya girdi.

2015 yılının en çok dinlenen şarkılarından "Hello"nun klibinin geçtiği evde başlayan yeni klip, Adele'in kaldığı yerden devam ettiği mesajını vurguluyor. Adele'in yeni şarkısı "Easy On Me", tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Şarkıcı, bu hafta başında yeni albümünü duyurmakla birlikte albüme ilham veren yaşantısını anlattığı bir notu sosyal medyadan paylaşarak, büyük ilgi toplamıştı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

'Hayali Katmanlar' dinleyiciyle buluştu - Magazin haberleri
MÜZİK 'Hayali Katmanlar' dinleyiciyle buluştu
'Kendimden Hallice'den yeni şarkı - Magazin haberleri
MÜZİK 'Kendimden Hallice'den yeni şarkı
"Çok Özledim" yayında - Magazin haberleri
MÜZİK "Çok Özledim" yayında
Yıldız Tilbe: Yoksa hemen kaçarım! - Magazin haberleri
MÜZİK "Yoksa hemen kaçarım!"
Yıldız Tilbe: Allah sevgilime yardım etsin! - Magazin haberleri
MÜZİK "Allah sevgilime yardım etsin!"
Simge Sağın'dan Türkiye turnesi! - Magazin haberleri
MÜZİK Simge'den Türkiye turnesi!
Zeynep Avcı'nın hayatı 2 dakikada değişti! - Magazin haberleri
MÜZİK Hayatı 2 dakikada değişti!
Funda Arar, Fişekhane'de dinleyicileriyle buluştu - Magazin haberleri
MÜZİK 'Nerede konser versem bereketi ile geliyorum'
İbrahim Tatlıses: Rabbim 'dur' demedikçe şarkı söylemeye devam edeceğim - Magazin haberleri
MÜZİK İbrahim Tatlıses'ten 12 yıl sonra bir ilk!
Haftanın melodileri! Aleyna Tilki, Gökcan Sanlıman, Ezgi Aktan...
MÜZİK Haftanın melodileri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.