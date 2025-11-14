‘Adile Naşit’in fragmanı yayınlandı

BKM yapımı, yönetmen koltuğunda Çağan Irmak’ın oturduğu, senaryosunu Nermin Yıldırım’ın kaleme aldığı ve başrolünde Meltem Kaptan’ın oynadığı ‘Adile Naşit’ filminin fragmanı yayınlandı. Büyük bir merakla beklenen filmin ilk görüntüleri hem heyecan yarattı hem kalplere dokundu.

5 Aralık'ta kahkahayla hüznün iç içe geçtiği bir hayat mücadelesinin hikâyesi olarak vizyona girecek film, sinemamızın unutulmaz yüzlerinden biri olan Adile Naşit’in hayatının önemli anlarını beyazperdeye taşıyor. Naşit’in neşesiyle güldüren, mücadelesiyle etkileyen hikâyesi Çağan Irmak imzasıyla sinema salonlarına gelmek için gün sayıyor. Film, kahkahasıyla ve güçlü duruşuyla uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir insan portresini seyircilerle buluşturacak.

Adile Naşit’in fragmanda yer alan unutulmaz filmlerinden sahneleri ve dönemin renkli ruhu yürekleri ısıtıyor. Naşit’in sektöre adım atarken karşılaştığı tüm zorluklara rağmen yılmadan ilerleyişi, ‘yapamaz’ denilen her şeyi başararak sahnelerin en sevilen yüzlerinden birine dönüşmesiyle anlatılıyor. Adile Naşit’in sahne tozuna doğduğu hayatından yansıyan hikâyeye Münir Özkul, Müjde Ar, Tarık Akan, Kemal Sunal, Halit Akçatepe ve Ayşen Gruda gibi Türk sinemasının efsane isimleri de eşlik ediyor.