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        BAE'den Adıyaman'daki depremzedelere yardım

        Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçiliği, Deniz Feneri Derneği aracılığıyla Adıyaman'daki öğrencilere kırtasiye ile okul çantası yardımında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 19:39 Güncelleme: 03.10.2023 - 19:46
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        BAE'den Adıyaman'daki depremzedelere yardım
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        Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçiliği, Deniz Feneri Derneği aracılığıyla Adıyaman'daki öğrencilere kırtasiye ile okul çantası yardımında bulundu.

        BAE'nin Ankara Büyükelçiliği tarafından temin edilen kırtasiye ve okul çantaları, K14 Konteyner Kent'teki öğrencilerin ailelere teslim edildi.

        BAE'nin Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri, AA muhabirine, Türkiye'nin yanında olduklarını söyledi.

        Deprem bölgesine yardım ettiklerini belirten Al Dhaheri, şöyle devam etti:

        "Adıyaman'da bulunmamız Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'nin yanında duruşunun devamıdır. Depremzedelere yardım etmek için geldik. Sloganımız 'Sizi unutmayacağız.' Bugün 1000'den fazla öğrenci ve ailelerine yardım etmek için geldik, çok mutluyuz. Türkiye ile depremzedelerin yanında durmaya devam ediyoruz. Depremzedelere yardım ettiğimiz için çok mutluyuz."

        Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise BAE yetkililerine yardımlarından dolayı teşekkür etti.

        Etkinliğe, Büyükelçi Yardımcısı Moza Al Hosani, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Deniz Feneri Ankara Şube Koordinatörü Hamit Kunt, öğrenciler ve veliler katıldı.

        Daha sonra Al Dhaheri ve beraberindeki heyet, Vali Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun'u makamında ziyaret etti.

        Al Dhaheri, kentteki bir otelde düzenlenen programda ise iş insanları ve STK'lerle bir araya geldi.

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