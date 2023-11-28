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        Adıyaman'da devrilen kamyonun sürücüsü öldü

        Adıyaman'da devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 22:59 Güncelleme: 28.11.2023 - 23:02
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        Adıyaman'da devrilen kamyonun sürücüsü öldü
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        Adıyaman'da devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

        İbrahim Kaya idaresindeki 02 ADS 615 plakalı hafriyat yüklü kamyon, Karapınar Mahallesi'nde boşaltma işlemi yaptığı sırada devrildi.

        Kazada ağır yaralanan Kaya, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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