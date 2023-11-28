Adıyaman'da devrilen kamyonun sürücüsü öldü
Adıyaman'da devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
Adıyaman'da devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
İbrahim Kaya idaresindeki 02 ADS 615 plakalı hafriyat yüklü kamyon, Karapınar Mahallesi'nde boşaltma işlemi yaptığı sırada devrildi.
Kazada ağır yaralanan Kaya, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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