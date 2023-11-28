Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Adıyaman'da konuştu:

        KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan İsias Oteli'nin enkazına karanfil bırakarak, "Yapıdan çalarak binadan çalarak kar etmeye çalışan müteahhit olsun veya mal sahibi olsun, ciddi olarak büyük suç işlemişlerdir. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 19:55 Güncelleme: 28.11.2023 - 19:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Adıyaman'da konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan İsias Oteli'nin enkazına karanfil bırakarak, "Yapıdan çalarak binadan çalarak kar etmeye çalışan müteahhit olsun veya mal sahibi olsun, ciddi olarak büyük suç işlemişlerdir. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz." dedi.

        Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Töre, Adıyaman Valisi Osman Varol ile Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı ziyaret etti.

        Töre, ziyaretlerin ardından 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan, aralarında KKTC vatandaşlarının da bulunduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli'nin enkazına karanfil bıraktı.

        Zorlu Töre, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, otelin inşasında yapı bozukluğu ile hataların olduğunu söyledi.

        Otel sahiplerinin en ağır cezayı almalarını isteyen Töre, şöyle devam etti:

        "Bu arkada gördüğümüz yıkıntı İsias Oteli'nin bulunduğu yer. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti voleybolcu çocuklarımıza, antrenörlerine ve bazı ebeveynlere maalesef mezar oldu. Civarda yıkılmayan binalar da var, demek ki bu İsias Oteli'nin yapımında ciddi hatalar ve yapı bozuklukları vardır. Yoksa bu bina da yıkılmayabilirdi, çevredeki binalar gibi. Adıyaman'ın genelinde de daha sağlam binalar yapılmış olsaydı burada da 10 binin üstünde kayıplar olmazdı, İsias Otel de yıkılmazdı. Yapıdan çalarak binadan çalarak kar etmeye çalışan müteahhit olsun veya mal sahibi olsun, ciddi olarak büyük suç işlemişlerdir. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Yargılandıkları zaman bunların ne ceza aldıklarını görmek istiyoruz."

        Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerine güvendiklerini belirten Töre,"Biz yargıç değiliz ama vicdanımızda bu tür binaları yapanlar büyük suçludur. Suçun da ötesinde bir nevi cinayetin ortağı ve işleyenleridir. Bundan dolayı da Türkiye Cumhuriyeti'nin mahkemelerine güveniyoruz. İnşallah ağır cezalar alırlar Türkiye'miz güçlüdür, inşallah yeniden bu bölgelerde yeniden imar olacak ama gidenler geri gelmeyecek. Sadece adaletin tecelli etmesini istiyoruz ve bir daha böyle bozuk yapılı oteller, evler binalar yapılmasın." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Denizbank’tan Seçil Erzan açıklaması
        Denizbank’tan Seçil Erzan açıklaması
        Denizbank’tan 20 soru 20 yanıt
        Denizbank’tan 20 soru 20 yanıt
        Bir aileyi yok eden "sollama"
        Bir aileyi yok eden "sollama"
        Yılbaşı rallisi olacak mı?
        Yılbaşı rallisi olacak mı?
        Bu fotoğraf karesi soruşturmaya girdi!
        Bu fotoğraf karesi soruşturmaya girdi!
        Ahmet Nur Çebi'den sporculara veda ziyareti
        Ahmet Nur Çebi'den sporculara veda ziyareti
        Anne babalar yapay zekaya dikkat!
        Anne babalar yapay zekaya dikkat!
        Buruk'tan Davinson Sanchez açıklaması!
        Buruk'tan Davinson Sanchez açıklaması!
        Ünlü fenomenlere örgüt soruşturması!
        Ünlü fenomenlere örgüt soruşturması!
        Arda Turan ile Seçil Erzan'ın tam konuşma metni!
        Arda Turan ile Seçil Erzan'ın tam konuşma metni!
        Küçük Kapadokya olarak biliniyor... İran'ın Türk köyü!
        Küçük Kapadokya olarak biliniyor... İran'ın Türk köyü!
        Yapay Zeka köprüye neden battaniye astı?
        Yapay Zeka köprüye neden battaniye astı?
        Galatasaray, Manchester United'ı ağırlayacak
        Galatasaray, Manchester United'ı ağırlayacak
        Kuzey Kore'de 67 yıl sonra bir ilk
        Kuzey Kore'de 67 yıl sonra bir ilk
        Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor
        Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor
        İSKİ'den açıklama geldi! İşte baraj doluluk oranı!
        İSKİ'den açıklama geldi! İşte baraj doluluk oranı!
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Avustralya'da yasaklanıyor
        Avustralya'da yasaklanıyor
        Bakan Göktaş'tan Zerrin Özer'e ziyaret
        Bakan Göktaş'tan Zerrin Özer'e ziyaret
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?

        Benzer Haberler

        KKTC Cumhurbaşkanı Vekili Töre: Türkiye güçlüdür
        KKTC Cumhurbaşkanı Vekili Töre: Türkiye güçlüdür
        Adıyaman'da Kore gazileri onuruna yemek verildi
        Adıyaman'da Kore gazileri onuruna yemek verildi
        Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı
        Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı
        Adıyaman'da kış lastiği denetimi yapıldı
        Adıyaman'da kış lastiği denetimi yapıldı
        Merkez Bankası Başkanı Erkan, Adıyaman'da
        Merkez Bankası Başkanı Erkan, Adıyaman'da
        TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan Adıyaman'da ziyaretlerde bulundu:
        TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan Adıyaman'da ziyaretlerde bulundu: