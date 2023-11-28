KKTC Cumhurbaşkanı Vekili Töre: Türkiye güçlüdür

KUZEYKıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Vekili Zorlu Töre, "Deprem çok geniş alanda oldu. Türkiye'miz güçlüdür, inşallah bu bölgeler yeniden imar olacaktır" dedi.

GAP Gazetecileri Birliği'nin düzenlediği 'Kıbrıs Milli Davamız' konulu konferansa katılmak üzere kente gelen KKTC Cumhurbaşkanı Vekili Zorlu Töre, ilk olarak Adıyaman Valisi Osman Varol'u ziyaret edip, şeref defterini imzaladı. Töre, daha sonra Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde ağır yıkımın yaşandığı Atatürk Bulvarı'ndaki, KKTC'den gelen voleybolcuların kaldığı İSİAS Otel'in enkazına çiçek bırakıp dua etti. Kur'an-ı Kerim okunup dua edilmesi sonrası alana çiçek ve karanfil bırakan KKTC Cumhurbaşkanı Vekili Zorlu Töre, mahkeme süreciyle ilgili de bilgi aldı.

'ADALETE GÜVENİYORUZ'

Töre, konuşmasında şöyle dedi:

"Arkada gördüğümüz yıkıntı İSİAS Otel'in bulunduğu yerdir. Burası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti voleybolcu çocuklarımıza, antrenörlerimize ve bazı ebeleyenlere maalesef mezar oldu. Tabii ki civarda görüyoruz, yıkılmayan binalar da var. Demek ki bu binanın yapılmasında, bu otelin yapımında ciddi hatalar var, yapı bozuklukları vardır yoksa bu bina da yıkılmayabilirdi, öteki binalar gibi. Adıyaman'ın genelinde de daha sağlam binalar yapılmış olsaydı, burada da 10 binin üzerinde kayıp olmazdı. İSİAS Otel de yıkılmazdı. Dolayısıyla yapıdan çalarak, binadan çalarak kar etmeye çalışan müteahhit olsun, mal sahibi olsun, ciddi olarak büyük suç işlemişlerdir. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Yargılandıkları zaman, ne ceza aldıklarını görmek istiyoruz. Çünkü gerçekten bir yargıç değiliz ama vicdanımızda da bu tür binaları yapanlar büyük suçludur. Suçun ötesinde bir nevi cinayetin ortağıdırlar, cinayeti işleyenlerdir. Adalete güveniyoruz. Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerine güveniyoruz. İnşallah ağır cezalar alırlar. Gidenleri geri getiremeyiz, giden canlar gitmiştir ama üzüntüler ve acılar hep devam edecektir. Türkiye genelinde depremlerde 50 bin kişiden fazla hayatını kaybetti. Biz tümüne Allah'tan rahmet diliyoruz. Tabii ki deprem çok geniş alanda oldu. Türkiye'miz güçlüdür, inşallah bu bölgeler yeniden imar olacaktır. Ama gidenler geri gelmeyecektir. Sadece adaletin tecelli etmesini istiyoruz. Ve bir daha böyle bozuk yapılı oteller, evler yapılmasın, ibret olsun. Günah değil mi? Bu kadar insan, otel diye gelip yerleşiyorlar, sonra kağıttan yerle bir oluyorlar ve bu binanın içerisinde hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen çocuklar, hem de ebeveynlerin bazıları ve burada kalan vatandaşlarımız, kardeşlerimiz hayatını kaybediyor. Allah rahmet eylesin, ailelerine Allah sabır versin."

Töre, daha sonra 'Kıbrıs Milli Davamız' konulu konferansa katılmak üzere Uygulama Oteli'ne geçti.