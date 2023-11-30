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        Adıyaman'da deprem çalıştayı düzenlendi

        "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinden etkilenen Adıyaman'da deprem çalıştayı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 14:05 Güncelleme: 30.11.2023 - 14:15
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        Adıyaman'da deprem çalıştayı düzenlendi
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        "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinden etkilenen Adıyaman'da deprem çalıştayı yapıldı.

        Adıyaman Üniversitesinin ev sahipliğinde Vehbi Koç Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayda, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler ve yapılacak çalışmalar ele alındı.

        Vali Osman Varol, yaptığı konuşmada, depremin Türkiye coğrafyasının bir gerçeği olduğunu, depreme göre yaşanması gerektiğini söyledi.

        Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş ise Türkiye'nin dünyada deprem riski açısından 6'ncı sırada yer aldığını, acıların yaşanmaması için afetlere hazırlıklı olunması gerektiğini dile getirdi.

        Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da sağlam zemine sağlam yapı inşa etmenin önemini vurguladı.

        Programa, Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile akademisyenler katıldı.

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