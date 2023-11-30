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        Adıyaman'da kamyonun çarptığı yaya öldü

        Adıyaman'da kamyonun çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 21:08 Güncelleme: 30.11.2023 - 21:08
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        Adıyaman'da kamyonun çarptığı yaya öldü
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        Adıyaman'da kamyonun çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

        M.D. idaresindeki 54 BC 920 plakalı hafriyat kamyonu, Atatürk Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Memet Acet'e (64) çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Acet'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Acet'in cenazesi, otopsisi yapılmak için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri sürücüyü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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