Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da okul çağındaki çocuklara işitme taraması yapılıyor

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde ilkokul öğrencilerine yönelik işitme taraması yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 18:30 Güncelleme: 30.11.2023 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da okul çağındaki çocuklara işitme taraması yapılıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde ilkokul öğrencilerine yönelik işitme taraması yapılıyor.

        İlçe Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ulusal işitme tarama programı kapsamında ilçe merkezi ile dış mahallelerde bulunan ilkokullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik başlatılan işitme taraması çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

        Açıklamada işitmenin sadece bebeklik döneminde değil çocukluk döneminin her evresinde önemli olduğu aktarıldı.

        Açıklamalarda görüşlerine yer verilen İlçe Sağlık Müdürü Bengü Nehir Buğdaycı Yalçın, ilçe genelindeki tüm okullarda 1 ve 2'inci sınıf öğrencilerine işitme testi uyguladıklarını ifade etti.

        Tarama testi sayesinde işitme kaybının yarısının önlenebilir olduğunu belirten Yalçın, şunları kaydetti:

        "Çocuklarda işitme kaybı sessiz ve gizli ilerleyen bir problemdir. Fark edilmez ve düzeltilmez ise konuşma ve dil yetisinin kazanılmasında gecikmeye, sosyal ve duygusal sorunlara ayrıca okul başarısızlığına da sebep olabilir. Normal programda sadece 'inci sınıflara yapılması hedeflenen grubu genişleterek, ilçemizde geçen sene tarama yapamadığımız bu senenin 2'nci sınıf çocuklarına da tarama testi uygulamaktayız. Test son derece eğlenceli ve kolay olması dolayısıyla çocuklar tarafından sevilmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Çetelerin yeni hedefi toplu konutlar!
        Çetelerin yeni hedefi toplu konutlar!
        Seçil Erzan Emre Belözoğlu’nun parasını böyle aldı
        Seçil Erzan Emre Belözoğlu’nun parasını böyle aldı
        Mağdurlar mı suçlular mı?
        Mağdurlar mı suçlular mı?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çalışanlar ekonomiden ne kadar pay alıyor?
        Çalışanlar ekonomiden ne kadar pay alıyor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Türkiye Yüzyılı belediyeciliği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Türkiye Yüzyılı belediyeciliği
        İşte beklenen haber! Barajlarda rekor artış!
        İşte beklenen haber! Barajlarda rekor artış!
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elon Musk'tan boykotçulara ağır küfür
        Elon Musk'tan boykotçulara ağır küfür
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        'Bayan Kahkaha'ya veda
        'Bayan Kahkaha'ya veda
        Efsaneler yarışıyor!
        Efsaneler yarışıyor!
        52 bin takipçisine "Cahil" dedi
        52 bin takipçisine "Cahil" dedi
        Fenerbahçe, Nordsjaelland'a konuk olacak
        Fenerbahçe, Nordsjaelland'a konuk olacak
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Torunu, çocukluk hayalini gerçekleştirdi!
        Torunu, çocukluk hayalini gerçekleştirdi!
        Bakan Şimşek'ten KDV ve ÖTV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten KDV ve ÖTV açıklaması
        4 yılın ardından satışa çıkıyor
        4 yılın ardından satışa çıkıyor
        Google kullanıcıları dikkat! Hesaplarınız silinebilir
        Google kullanıcıları dikkat! Hesaplarınız silinebilir
        Dünyanın geleceği liderlerin elinde mi? COP28'den beklentiler
        Dünyanın geleceği liderlerin elinde mi? COP28'den beklentiler

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da deprem çalıştayı düzenlendi
        Adıyaman'da deprem çalıştayı düzenlendi
        Adıyaman'da depremde zarar gören yetiştiricilere büyükbaş hayvan desteği
        Adıyaman'da depremde zarar gören yetiştiricilere büyükbaş hayvan desteği
        Perre Antik Kenti'nde 1800 yıllık boğa başı kabartması bulundu
        Perre Antik Kenti'nde 1800 yıllık boğa başı kabartması bulundu
        Adıyaman'da devrilen kamyonun sürücüsü öldü
        Adıyaman'da devrilen kamyonun sürücüsü öldü
        KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Adıyaman'da konuştu:
        KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Adıyaman'da konuştu:
        KKTC Cumhurbaşkanı Vekili Töre: Türkiye güçlüdür
        KKTC Cumhurbaşkanı Vekili Töre: Türkiye güçlüdür