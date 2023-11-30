Adıyaman'da okul çağındaki çocuklara işitme taraması yapılıyor

Adıyaman'ın Besni ilçesinde ilkokul öğrencilerine yönelik işitme taraması yapılıyor.

İlçe Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ulusal işitme tarama programı kapsamında ilçe merkezi ile dış mahallelerde bulunan ilkokullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik başlatılan işitme taraması çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada işitmenin sadece bebeklik döneminde değil çocukluk döneminin her evresinde önemli olduğu aktarıldı.

Açıklamalarda görüşlerine yer verilen İlçe Sağlık Müdürü Bengü Nehir Buğdaycı Yalçın, ilçe genelindeki tüm okullarda 1 ve 2'inci sınıf öğrencilerine işitme testi uyguladıklarını ifade etti.

Tarama testi sayesinde işitme kaybının yarısının önlenebilir olduğunu belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Çocuklarda işitme kaybı sessiz ve gizli ilerleyen bir problemdir. Fark edilmez ve düzeltilmez ise konuşma ve dil yetisinin kazanılmasında gecikmeye, sosyal ve duygusal sorunlara ayrıca okul başarısızlığına da sebep olabilir. Normal programda sadece 'inci sınıflara yapılması hedeflenen grubu genişleterek, ilçemizde geçen sene tarama yapamadığımız bu senenin 2'nci sınıf çocuklarına da tarama testi uygulamaktayız. Test son derece eğlenceli ve kolay olması dolayısıyla çocuklar tarafından sevilmektedir."