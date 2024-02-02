Depremde hayatını kaybeden Adıyaman Adliyesi personeli anısına tören

Adıyaman Valisi Osman Varol, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Hakan Doğan, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Cumhuriyet savcıları, hakimler ve adliye personeli, depremde hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının bulunduğu alana karanfil bıraktı.

Adıyaman Adliyesinde düzenlenen törende, aralarında avukatların da bulunduğu 38 kişi için 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

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