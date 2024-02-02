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        Depremde hayatını kaybeden Adıyaman Adliyesi personeli anısına tören

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Adıyaman Adliyesi çalışanları anısına tören gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 17:29 Güncelleme: 02.02.2024 - 17:44
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        Depremde hayatını kaybeden Adıyaman Adliyesi personeli anısına tören
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        Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Adıyaman Adliyesi çalışanları anısına tören gerçekleştirildi.

        Adıyaman Adliyesinde düzenlenen törende, aralarında avukatların da bulunduğu 38 kişi için 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

        Adıyaman Valisi Osman Varol, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Hakan Doğan, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Cumhuriyet savcıları, hakimler ve adliye personeli, depremde hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının bulunduğu alana karanfil bıraktı.

        Törende, Ku'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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