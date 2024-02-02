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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Serge Aurier ve Carlos Vinicius Galatasaray'da! - Son dakika transfer haberleri - Galatasaray Haberleri

        Serge Aurier ve Carlos Vinicius Galatasaray'da!

        Galatasaray, Fildişi Sahilli sağ bek Serge Aurier ve Brezilyalı forvet Carlos Vinicius'u kadrosuna kattı. İki futbolcunun transferi de TFF'ye bildirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2024 - 17:33 Güncelleme: 02.02.2024 - 17:33
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        Ara transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Serge Aurier ve Carlos Vinicius'ta mutlu sona ulaştı.

        Sarı-kırmızılılar, iki futbolcunun ismini TFF'ye bildirdi.

        Nottingham Forest'tan transfer edilen Fildişi Sahilli sağ bek Serge Aurier ve Fulham'dan alınan Brezilyalı forvet Carlos Vinicius, sezon sonuna kadar Galatasaray forması giyecek.

        SERGE AURIER KİMDİR?

        Doğum tarihi/Yaş: 24 Ara 1992 (31)

        Doğum yeri: Ouragahio / Fildişi Sahili

        Boy: 1,76 m

        Mevki: Sağ bek

        Ayak: Sağ ayak

        Güncel piyasa değeri: 7 mil. €

        Oynadığı takımlar: Lens U19, Lens B, Lensi Toulouse, PSG, Tottenham, Villarreal, Nottingham Forest

        KULÜBE GÖRE PERFORMANSI

        Tottenham: 110 maç 8 Gol 17 Asist

        PSG: 81 maç 5 Gol 15 Asist

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        Toulouse: 80 maç 8 Gol 13 Asist

        Lens: 56 maç - -

        Nottingham Forest: 41 maç 1 Gol 2 Asist

        Villarreal: 24 - 2 Asist

        CARLOS VINICIUS KİMDİR?

        Doğum tarihi/Yaş: 25 Mart 1995 (29)

        Doğum yeri: Bom Jesus das Selvas / Brezilya

        Boy: 1,90 m

        Mevki: Forvet - Santrafor

        Ayak: Sol ayak

        Güncel piyasa değeri: 6 mil. €

        Oynadığı takımlar: Palmeiras U20, Caldense, Anápolis, Real SC, Napoli, Rio Ave, Monaco, Benfica, Tottenham, PSV Eindhoven, Fulham

        KULÜBE GÖRE PERFORMANSI

        Benfica: 50 maç 24 Gol 13 Asist

        Fulham: 48 maç 8 Gol 3 Asist

        Real SC: 38 maç 20 Gol 5 Asist

        PSV Eindhoven: 38 maç 7 Gol 7 Asist

        Tottenham: 22 maç 10 Gol 3 Asist

        Rio Ave: 20 maç 14 Gol 2 Asist

        Monaco: 16 maç 2 Gol 2 Asist

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