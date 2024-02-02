Serge Aurier ve Carlos Vinicius Galatasaray'da!
Galatasaray, Fildişi Sahilli sağ bek Serge Aurier ve Brezilyalı forvet Carlos Vinicius'u kadrosuna kattı. İki futbolcunun transferi de TFF'ye bildirildi.
Ara transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Serge Aurier ve Carlos Vinicius'ta mutlu sona ulaştı.
Sarı-kırmızılılar, iki futbolcunun ismini TFF'ye bildirdi.
Nottingham Forest'tan transfer edilen Fildişi Sahilli sağ bek Serge Aurier ve Fulham'dan alınan Brezilyalı forvet Carlos Vinicius, sezon sonuna kadar Galatasaray forması giyecek.
SERGE AURIER KİMDİR?
Doğum tarihi/Yaş: 24 Ara 1992 (31)
Doğum yeri: Ouragahio / Fildişi Sahili
Boy: 1,76 m
Mevki: Sağ bek
Ayak: Sağ ayak
Güncel piyasa değeri: 7 mil. €
Oynadığı takımlar: Lens U19, Lens B, Lensi Toulouse, PSG, Tottenham, Villarreal, Nottingham Forest
KULÜBE GÖRE PERFORMANSI
Tottenham: 110 maç 8 Gol 17 Asist
PSG: 81 maç 5 Gol 15 Asist
Toulouse: 80 maç 8 Gol 13 Asist
Lens: 56 maç - -
Nottingham Forest: 41 maç 1 Gol 2 Asist
Villarreal: 24 - 2 Asist
CARLOS VINICIUS KİMDİR?
Doğum tarihi/Yaş: 25 Mart 1995 (29)
Doğum yeri: Bom Jesus das Selvas / Brezilya
Boy: 1,90 m
Mevki: Forvet - Santrafor
Ayak: Sol ayak
Güncel piyasa değeri: 6 mil. €
Oynadığı takımlar: Palmeiras U20, Caldense, Anápolis, Real SC, Napoli, Rio Ave, Monaco, Benfica, Tottenham, PSV Eindhoven, Fulham
KULÜBE GÖRE PERFORMANSI
Benfica: 50 maç 24 Gol 13 Asist
Fulham: 48 maç 8 Gol 3 Asist
Real SC: 38 maç 20 Gol 5 Asist
PSV Eindhoven: 38 maç 7 Gol 7 Asist
Tottenham: 22 maç 10 Gol 3 Asist
Rio Ave: 20 maç 14 Gol 2 Asist
Monaco: 16 maç 2 Gol 2 Asist